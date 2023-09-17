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阻激烈言論 聯邦檢察官要求法院頒布命令讓川普噤聲

編譯盧炯燊／綜合16日電
司法部特別檢察官史密斯(右)向法院請求頒布命令，禁止前總統川普(左)繼續發表措詞激烈言論。川普對此大表憤怒，直斥史密斯精神錯亂，拜登無能。(路透)
司法部特別檢察官史密斯(右)向法院請求頒布命令，禁止前總統川普(左)繼續發表措詞激烈言論。川普對此大表憤怒，直斥史密斯精神錯亂，拜登無能。(路透)

前總統川普被控企圖推翻2020年總統選舉結果，遭司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查及起訴後，仍然繼續發表措詞激烈言論，為此聯邦檢察官尋求法院頒布命令要求川普噤聲。

川普對此大表憤怒，直指總統拜登將司法部及聯邦調查局作為武器，來對付他這個競選對手，還不允許他發表評論，剝奪他的憲法第一修正案權利。

川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)貼文，直斥史密斯精神錯亂，狡滑的拜登無能，否則難以解釋為何要他噤聲。

史密斯的檢控團隊15日向哥倫比亞特區聯邦地方法院提交動議，要求頒布禁制令，阻止川普就有關案件對證人、律師和其他人等發出「煽動性」及「恐嚇性」評論。

動議指出，一個「直接而又明確」的命令，對於維護案件的完整性及避免對潛在陪審員產生偏見是必要的。

自從川普被正式起訴後，他的言語攻擊已讓相關檢察官感到擔憂，這個正式要求，說明他們採取正式行動阻止川普的言論。

檢察官團隊認為，川普的言論有辱案件，導致法庭工作人員及證人，活在成為攻擊目標的恐懼之中。

他們提出的動議指出，被告多次廣泛散播攻擊華府公民、法院、檢察官及潛在證人的言論；被告並威脅要破壞訴訟的公正性及損害陪審團的利益。

他們指川普的言論已造成影響，在一宗國會暴亂案裡，一名陪審員擔憂被告可能掌握自己的身分信息。

檢察官提出要求前數天，川普在Truth Socia寫道，「如果你對付我，我就會對付你！」 他還多次在社交媒體上聲稱，針對他的案件是有人操縱，使他無法得到公正審判。

若檢察官團隊要求的禁聲令獲准，意味著川普將被迫大幅度限制就此案發表評論。

除要求發出禁聲令外，檢察官還要求頒發命令，阻止川普的競選團隊在未經法官許可下，聯絡華府公民展開民意調查及陪審團研究等行為。

川普 拜登 司法部

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