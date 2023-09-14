拜登是否該連任、賀錦麗是最佳副手？裴洛西未「全肯定」答覆

眾院前議長裴洛西。（美聯社）

高齡80歲的拜登 總統是否該尋求連任、賀錦麗 是他的最佳搭檔嗎？眾院前議長裴洛西 接受有線電視新聞網（CNN）專訪時，似乎無法給出肯定答覆。

83歲的裴洛西8日宣布爭取明年連任聯邦眾議員，再度引發政壇高齡化的熱議。13日晚間她接受CNN當家主播庫柏（Anderson Cooper）訪問時，顯得思緒清晰、應答如流，但被問到同為民主黨、同樣有高齡適任問題的拜登是否可能放棄連任時，裴洛西並未斬釘截鐵否認，而是說「我希望不會、希望不會」。

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美聯社8月底民調顯示，77%受訪者與69%民主黨員認為拜登角逐第二任年齡過高。賀錦麗近日被媒體問到此事時表示，「若有必要」，她已做好暫代三軍統帥的準備，但也強調拜登「不會有事」。

Politico報導，近來有多位政治專欄作家幫拜登出競選點子，認為他應該換掉賀錦麗另擇新搭檔，2024才更有勝算，並提出潛在人選如洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）或商務部長雷蒙多。

庫柏則詢問裴洛西，賀錦麗是否能勝任副總統職務，裴洛西說「他（拜登）覺得可以，這是最要緊的」，並稱讚賀錦麗具有「政治敏銳度」，「若沒這種能力，如何當副總統？」

但這番話並未直接回答問題，於是庫柏追問裴洛西，是否相信賀錦麗是拜登的最佳競選搭檔。

裴洛西回答：「她是美國副總統啊。每當別人問我，為何她不處理這些或那些事情，我都說，因為她是副總統，職位描述就是如此。」此時裴洛西稍微停下來，挑起眉毛笑道：「她能做的事情不多。」