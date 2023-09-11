拜登太老拖累民調 民主黨沮喪 憂白宮難挽頹勢

拜登總統正在拚2024年連任，然而他在選民心中的高齡形象似乎已經根深柢固，民調顯示他們對於拜登缺乏支持熱情，令民主黨人感到擔憂及沮喪。(美聯社)

80歲的拜登 總統正在拚2024年連任，然而他在選民心中的高齡形象似乎已經根深柢固，民調 顯示他們對於拜登已經缺乏支持熱情。民主黨 人紛紛表達擔憂及沮喪，懷疑白宮已無法做任何舉措來挽救拜登低迷的人氣。

國會山莊報(The Hill)報導，有線電視新聞網(CNN)公布委託獨立民調機構SSRS於8月25日至31日對全國1503名成人的民調顯示，拜登施政支持率39%，傾向民主黨的選民有67%表示應該提名拜登以外人選；58%對拜登印象不佳，近四分之三受訪者擔心他的年齡。

儘管許多選民(尤其是年輕選民)渴望看到新面孔，民主黨參議員承認黨內沒有任何人選能與之競爭。相反地民主黨人將希望放在共和黨提名，他們認為拜登若再次對上前總統川普就有可能勝出，儘管他的民調支持率還是比較低。

科羅拉多州民主黨參議員希肯魯伯(John Hickenlooper)認為民調結果如此糟糕，十分令人沮喪，因為拜登政府明明有政績卻得不到認可，比如說選民對經濟和通膨的看法其實和最新數據存在脫節。「他們認為通膨仍在蔓延，但通膨率從9%一度降至3%，現為3.5%，處於控制之中，雖還未降到聯準會的2%目標但已非常接近了。」

希肯魯伯表示白宮必須不斷嘗試新方式來宣揚政績，扭轉民眾的看法，可是拜登的年齡損害了選民印象。「這不公平，任何人都不該因年齡因素被排斥，除非結果不符合他們預期，但在我看來結果非常好。」一名要求匿名的民主黨參議員亦說，民眾冷漠看待拜登連任的前景，反應可歸納為：「嗯，他做得很好但太老了。」

華爾街日報針對1500名選民進行的新民調發現，24%民眾視經濟為首要議題，遠遠領先於移民、墮胎權、通膨或氣候變化等；但只有37%認為經濟狀況良好或不錯、27%認為不太好，36%認為差勁。