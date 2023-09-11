川普愛州看球賽 展現超高人氣 德桑提斯拚命搏感情

川普一抵達愛阿華州立大學，就受到數百名學生的歡呼圍繞，他把簽了名的美式足球丟給學生，並說「我猜你們年輕人喜歡川普吧。」(美聯社)

共和黨再四個月就要在愛阿華州舉行黨內總統初選，前總統川普 無論在愛州或全國民調 都遙遙領先，9日赴埃姆斯(Ames)觀看州內兩所頂尖大學美式足球賽，展現超高人氣；民調居次的佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)也到場觀賽，拚命與當地要人、網紅及選民握手搏感情；相較之下，共和黨其他參選人幾乎無人聞問。

美聯社報導，川普踏出座車，面對數百名歡呼的愛阿華州立大學學生，把簽了名的美式足球丟給他們，然後對麥克風說，「我猜你們年輕人喜歡川普吧」；接下來他走回車隊，朝體育場的私人包廂駛去，準備觀賞該校美式足球隊與愛阿華大學的年度大賽。

華盛頓郵報報導，同一時間，德桑提斯站在一輛車後，與人握手，坐在觀眾台上看兩校比賽，愛州共和黨籍州長雷諾茲(Kim Reynolds)陪他一起坐著。

川普及德桑提斯在這個全國率先舉辦共和黨黨團初選州，展現出截然不同的競選風格。民調遙遙領先的川普今年造訪愛州次數雖然較少，但還是有一大群追隨者；他對共和黨的選舉傳統，以及州內政壇要角，完全不放在眼裡。

川普坐在VIP包廂裡觀看球賽。(路透)

德桑提斯民調雖居次，但差距極大，正賣力討好網紅、意見領袖，設法盡可能見到更多選民；他的謀士及盟友相信，川普在這個州支持度較弱。

兩位參選人9日與愛州民眾互動的方式，完全是8月12日愛州博覽會的重演。上個月，川普旋風式訪問，吸引大批群眾；德桑提斯整天徒步行走，花時間陪著雷諾茲，與選民打招呼。

隨著選戰白熱化，川普陣營承認，前總統有必要花更多時間在愛州。德桑提斯則力圖振作，他宣布參選以來民調不進反退，多次重組競選團隊。

在愛州的足球賽場上，有幾名選民說，他們起初喜歡德桑提斯，但現在興趣漸失。