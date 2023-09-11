我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

川普愛州看球賽 展現超高人氣 德桑提斯拚命搏感情

編譯潘勛／綜合報導
川普一抵達愛阿華州立大學，就受到數百名學生的歡呼圍繞，他把簽了名的美式足球丟給學生，並說「我猜你們年輕人喜歡川普吧。」(美聯社)
川普一抵達愛阿華州立大學，就受到數百名學生的歡呼圍繞，他把簽了名的美式足球丟給學生，並說「我猜你們年輕人喜歡川普吧。」(美聯社)

共和黨再四個月就要在愛阿華州舉行黨內總統初選，前總統川普無論在愛州或全國民調都遙遙領先，9日赴埃姆斯(Ames)觀看州內兩所頂尖大學美式足球賽，展現超高人氣；民調居次的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也到場觀賽，拚命與當地要人、網紅及選民握手搏感情；相較之下，共和黨其他參選人幾乎無人聞問。

美聯社報導，川普踏出座車，面對數百名歡呼的愛阿華州立大學學生，把簽了名的美式足球丟給他們，然後對麥克風說，「我猜你們年輕人喜歡川普吧」；接下來他走回車隊，朝體育場的私人包廂駛去，準備觀賞該校美式足球隊與愛阿華大學的年度大賽。

華盛頓郵報報導，同一時間，德桑提斯站在一輛車後，與人握手，坐在觀眾台上看兩校比賽，愛州共和黨籍州長雷諾茲(Kim Reynolds)陪他一起坐著。

川普及德桑提斯在這個全國率先舉辦共和黨黨團初選州，展現出截然不同的競選風格。民調遙遙領先的川普今年造訪愛州次數雖然較少，但還是有一大群追隨者；他對共和黨的選舉傳統，以及州內政壇要角，完全不放在眼裡。

川普坐在VIP包廂裡觀看球賽。(路透)
川普坐在VIP包廂裡觀看球賽。(路透)

德桑提斯民調雖居次，但差距極大，正賣力討好網紅、意見領袖，設法盡可能見到更多選民；他的謀士及盟友相信，川普在這個州支持度較弱。

兩位參選人9日與愛州民眾互動的方式，完全是8月12日愛州博覽會的重演。上個月，川普旋風式訪問，吸引大批群眾；德桑提斯整天徒步行走，花時間陪著雷諾茲，與選民打招呼。

隨著選戰白熱化，川普陣營承認，前總統有必要花更多時間在愛州。德桑提斯則力圖振作，他宣布參選以來民調不進反退，多次重組競選團隊。

在愛州的足球賽場上，有幾名選民說，他們起初喜歡德桑提斯，但現在興趣漸失。

其他參選人9日也出現在埃姆斯市，例如首次參選的拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)，但他們都很難吸引選民的注意。

佛州州長德桑提斯坐在一般觀眾台上觀看愛阿華兩所頂尖大學美式足球比賽，並和選民握手...
佛州州長德桑提斯坐在一般觀眾台上觀看愛阿華兩所頂尖大學美式足球比賽，並和選民握手問候，同黨籍愛阿華州長雷諾茲(中左)陪他一起坐著。(路透)

川普 德桑提斯 民調

上一則

馬斯克酸拜登：美國由操作「總統讀稿機」的人統治

下一則

拜登太老拖累民調 民主黨沮喪 憂白宮難挽頹勢

延伸閱讀

川普2016「贏的路徑」 CNN：2024恐重現

川普2016「贏的路徑」 CNN：2024恐重現
川普財產 紐約州檢察長爆「灌水19~36億」

川普財產 紐約州檢察長爆「灌水19~36億」
拜登連任之路 亟需「知己知彼」

拜登連任之路 亟需「知己知彼」
控川普財產灌水數十億 紐約州檢察長要求罰2.5億元

控川普財產灌水數十億 紐約州檢察長要求罰2.5億元

熱門新聞

(美聯社)

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

2023-09-05 19:44
新冠肺炎疫情復熾，讓許多人考慮接種補強疫苗，但專家建議再等幾周。(Getty Images)

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

2023-09-09 15:35
科技鉅子馬斯克和歌手前女友格萊姆斯悄生第3胎，目前已經和3個不同的女人生下10個孩子。圖為前愛侶在2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。（美聯社）

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

2023-09-10 03:33
美國阿肯色州的7歲女孩艾絲朋日前到鑽石坑州立公園遊玩慶生時，找到了一顆2.95克拉的金棕色鑽石。(截取自阿肯色州立公園官網)

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

2023-09-09 14:06
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

2023-09-03 12:37
威斯康辛大學麥迪遜分校旁的碼頭崩塌，碼頭上60至80人落水。(擷自Instagram@barstoolu)

勞工節樂極生悲 威斯康辛大學碼頭崩塌 數十名學生落水

2023-09-05 18:26

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」