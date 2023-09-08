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中情局招募俄國間諜 上傳新影片籲說出真相

中央社／莫斯科9日綜合外電報導
圖為維州的中情局總部門口。（路透）
圖為維州的中情局總部門口。（路透）

美國中央情報局（CIA）一直試圖招募更多俄羅斯人成為間諜，近日更針對俄方人員釋出一段影片，懇請他們說出體制背後真相，並指稱俄方體制當中充斥著說謊的馬屁精。

路透報導，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）7月曾表示，俄羅斯內部對烏克蘭戰爭的不滿，無疑創造一個招募間諜的千載難逢機會，而美國中情局不會白白浪費。

中情局在社群媒體上釋出一段俄語影片，標題寫著「我聯繫中情局的原因：為了我自己」，片中可見一名顯然像是俄羅斯的官員走過雪地，場景看起來像是俄羅斯的城市。

俄語旁白說：「我向每個人強調，在報告中扭曲真相實在無恥，但那些飛黃騰達的人都是做那種事的人。」

影片可見這名扮演俄羅斯官員的演員走進一棟俄羅斯政府大樓並且秀出通行證，櫃台可見俄羅斯雙頭鷹的國徽。旁白說：「從前我相信真相存在一些價值。」

影片說「周圍的人或許不想聽真相，但我們想聽」，然後詳述聯繫中情局的方式，並說「正直會有回報」。美國中情局總部位在美國維吉尼亞州朗里（Langley）。

美國和英國情報機關曾在911恐怖攻擊事件和伊拉克戰爭遭遇重大失利，如今在俄羅斯全面入侵烏克蘭後聲稱取得情報勝利，老早就先通知有關俄方的計畫。

對西方情報員來說，很難滲入莫斯科執行任務，他們從而在前蘇聯時代制定出「莫斯科法則」（Moscow Rules），以防掉以輕心。這方面也隨著現代俄羅斯的發展與時俱進。

俄羅斯指控英國和美國支援烏克蘭，企圖讓俄羅斯分崩離析並攫取自然資源，英美兩國則雙雙否認。

俄羅斯 烏克蘭 間諜

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