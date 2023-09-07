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CNN民調：拜登、川普支持率相近 共和黨僅海理勝拜登

CNN民調：拜登、川普支持率相近 共和黨僅海理勝拜登

編譯陳韻涵／綜合7日電
有線電視新聞網(CNN)7日公布委託獨立民調機構SSRS進行的最新民調顯示，前總統川普（左）與拜登的支持率不相上下。(Getty Images)
有線電視新聞網(CNN)7日公布委託獨立民調機構SSRS進行的最新民調顯示，前總統川普（左）與拜登的支持率不相上下。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)7日公布委託獨立民調機構SSRS進行的最新民調顯示，拜登總統的施政滿意度僅39%，七成選民對他的高齡有疑慮，前總統川普與拜登的支持率不相上下；另外，在共和黨總統參選人中，僅前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)的支持率高於拜登。

CNN民調顯示，拜登與川普的支持率都落在35%，考量拜登的民意支持率低和高齡，44%的登記選民表示，若能出現有別於拜登的人選更好；46%的受訪者表示，若能出現有別於川普的人選更好。

另在假設拜登與共和黨參選人的對決中，拜登(43%)以1、2個百分點的優勢小贏多數共和黨參選人，但輸給海理(49%)。

拜登宣布尋求連任以來，將競選策略定為「對抗共和黨極端主義人士」，但他的支持率仍未突破45%，與川普2019年的狀況類似，但遠低於前總統雷根、歐巴馬和柯林頓當年爭取連任的情況。

CNN民調顯示，國人對拜登的執政表現失望，施政滿意度僅39%，58%的受訪者認為，拜登的政策讓美國經濟雪上加霜，後者比去年秋季時增加八個百分點。

70%的選民表示，美國情勢不妙且拜登無力回天；51%的人則認為，政府應更努力解決國家的各種問題。

受訪者對拜登個人的看法普遍不佳，58%對拜登的印象不好，45%表示，拜登只關心同溫層的人，僅33%稱以拜登當總統為榮。

僅28%的受訪者認為拜登能激發信心，這個數字比以往任何時候都還低，較3月下滑7個百分點，而認為他有能耐履行總統職務的人僅26%，比3月減少6個百分點，流失的群體主要來自民主黨和獨立選民。

73%受訪者高度關切拜登的年齡和身心狀況，76%的人懷疑他能否做完下個四年，68%的人認為拜登無法理解新世代議題。

67%的多數民主黨和親民主黨的獨立選民認為，拜登將代表民主黨角逐總統，但也有67%的人認為民主黨應該推派其他人出來選。

在不支持拜登的受訪者中，更有82%的人希望看到其他候選人參選，但選民心中也沒有合適人選。

拜登 民主黨 民調

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