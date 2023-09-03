前新墨州長李察遜去世 享年75歲

前美國駐聯合國大使、兩任新墨西哥州長李察遜2日去世，享年75歲。民主黨籍的李察遜在離開公職後，一直致力於協助解救遭外國政府扣押拘禁的美國公民。(美聯社)

前美國駐聯合國大使、兩任新墨西哥州 長李察遜(Bill Richardson)2日在麻州查塔姆(Chatham)自宅於睡夢中過世，享年75歲。民主黨 籍的李察遜在政府任職期間及後來的職業生涯中，一直致力協助解救遭外國扣為人質或被錯誤拘留的美國人民。

李察遜1983年首度當選聯邦眾議員，在柯林頓總統任內擔任美國駐聯合國大使和能源部長，2002年當選新墨西哥州長，2008年競選民主黨總統提名失利，2011年卸任州長職務，同年創辦促進國際和平的非營利組織李察遜全球參與中心(Richardson Center for Global Engagement)。

「如果李察遜承諾要讓一個人重獲自由，他不會拒絕與任何人協商；」李察遜全球參與中心副總裁伯格曼(Mickey Bergman) 2日表示，「這世界失去一個為那些在國外受不公正對待人士而戰的勇士，而我失去一位導師和一位親愛的朋友。」

李察遜走遍全球談判釋放被扣在北韓、伊拉克、古巴和蘇丹的美國人質和軍人；交涉過的知名對手包括伊拉克前獨裁者胡森(Saddam Hussein)。他因為熱衷扮演非正式外交問題解決者，自稱「應付暴徒的非正式副部長」，並說：「我對接受拍照、拯救人類、改善人類生活表示『認罪』。」

他曾幫助美國記者芬斯特(Danny Fenster)2021年從緬甸監獄獲釋；他參與談判，讓去年4月起遭俄羅斯 關押的美國海軍退伍軍人達德利(Taylor Dudley)於今年1月回家。去年陸戰隊退伍軍人里德(Trevor Reed)自莫斯科換囚獲釋的前幾個月，李察遜也曾飛往莫斯科與俄羅斯政府官員會面。他還處理去年莫斯科釋放美國女籃球星格林納(Brittney Griner)案，以及2020年被伊朗釋放的海軍退伍軍人懷特(Michael White)案。

李察遜1947年生於加州，在墨西哥長大。