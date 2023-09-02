拉馬斯瓦米稱只因半導體挺台 福斯主播：台不光是工廠

共和黨總統初選參選人拉馬斯瓦米。（路透）

福斯新聞頻道（Fox News）主播羅伯茲 （John Roberts）昨天在專訪中，就美國保衛台灣免受中國入侵議題與共和黨 總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）激烈交鋒。

「國會山莊報」（The Hill）報導，拉馬斯瓦米在多項關鍵政策議題上，立場與其他爭取共和黨總統提名的競爭對手相左，當中包括他不支持繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯，也包括提議讓俄國保留在烏東兼併的土地，作為莫斯科終結與中國軍事聯盟的交換條件。

報導指出，拉馬斯瓦米另一個有別於他人的立場則涉及台灣議題。他主張，美國只應該因為台灣製造半導體而支持台灣。

福斯新聞主播羅伯茲在專訪中當面問拉馬斯瓦米說：「你曾經說過，（如果當選總統）你只會支持台灣直到美國取得半導體自主為止，那過了那個階段之後呢？難道我們就拱手把台灣讓給中國？」

他追問說：「難道我們不也支持中國以外的強大民主嗎？…他們不光是一個工廠而已。」

拉馬斯瓦米則反駁說羅伯茲是不實描述他的言論。拉馬斯瓦米表示，自己主張的是在美國擺脫對台灣的半導體依賴後，重返「戰略模糊」立場。

拉馬斯瓦米表示，「我的主張是（將美國立場）升級為戰略清晰政策，也就是說美國絕對會保衛台灣，直到美國取得半導體自主」，屆時再重回戰略模糊政策。

這位共和黨新星點出，目前民主共和兩黨和他黨內初選競爭對手所支持的都是「一中政策」，也就是「戰略模糊立場，拒絕稱台灣是一個國家」。

羅伯茲接著問拉馬斯瓦米，除了半導體，美國是否應該支持中國以外的民主國家。拉馬斯瓦米直說羅伯茲這番話「誇張可笑」。

他辯稱：「絕對如此。但事實是，目前美國兩黨的建制派，包括共和黨，甚至不承認台灣是一個國家。」

他說羅伯茲的提問「著實很誇張可笑」。他說：「當我說台灣是一個國家時，意思是我們實際上會捍衛它，直到或除非美國實現半導體自主，屆時我們將恢復（戰略模糊）現狀。」他還說，「這是實在話」。

自共和黨初選舉辦第一輪辯論以來，拉馬斯瓦米就因他爭議性政策立場和缺乏從政經驗而日益受到批評。

同樣爭取共和黨總統提名的前南卡羅來納州 州長海理（Nikki Haley）就直指拉馬斯瓦米缺乏外交政策經驗；前副總統潘斯（Mike Pence）也曾諷刺說，「我們不需要一個菜鳥」。