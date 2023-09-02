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突然失語、偶爾頭暈 共和黨參院領袖麥康諾疑罹患局部型癲癇

記者胡玉立／綜合報導
神經科醫師根據麥康諾在公共場合兩度「恍神僵住」的影片畫面判斷指出，81歲的麥康諾可能有更嚴重的醫療問題，其症狀極類似局部型癲癇發作。(路透)
神經科醫師根據麥康諾在公共場合兩度「恍神僵住」的影片畫面判斷指出，81歲的麥康諾可能有更嚴重的醫療問題，其症狀極類似局部型癲癇發作。(路透)

共和黨參院領袖麥康諾(Mitch McConnell) 31日發布了短短四行、由國會主治醫師簽署的信件，表示他最近突然「失語」是和「偶爾頭暈」有關，可能是他剛從去年冬天的那場腦震盪恢復或「脫水」(dehydration)所致。但「紐約時報」採訪七位神經科醫師，根據麥康諾在公共場合兩度「恍神僵住」的影片畫面判斷指出，81歲的麥康諾可能有更嚴重的醫療問題，其症狀極似局部型癲癇發作。

紐約大學格羅斯曼醫學院神經病學教授德文斯基(Orrin Devinsky)評論國會主治醫師說法時直言：「如果我把那段影片交給一名醫學生，然後他提出那樣的解釋，我會給他不及格的成績。」「從醫學角度來看，這需要認真看待。」

神經科醫師表示，這些症狀需要密切關注，還可能需要及時治療，以防再次發生。醫師提出包括小型中風在內的幾種可能性，但表示這些症狀和局部型癲癇發作(focal seizures)最相似，是大腦某個區域異常放電導致。

醫師們指出，若能取得更多關於麥康諾病史的細節，將有助排除其他可能解釋。但麥康諾的助理沒有透露他在接受哪種類型的後續護理。

但醫師們同時也說，無論是癲癇發作、小型中風或其他原因引起，大多數患者若有類似麥康諾的症狀，並不會妨礙其正常工作或社交。

洛杉磯加州大學神經病學教授薩弗(Jeffrey Saver)說：「很不幸地社會將癲癇發作污名化，它們其實是非常短暫的放電異常；在罕見發作以外的時間，人們的功能完全正常，而且那些罕見發作通常可藉藥物善加控制。」

儘管如此，專家也表示，癲癇發作會增加認知或行為問題風險，並且可能對老年患者產生不同影響。

麥康諾是在3月腦震盪，這是癲癇發作的危險因素之一。一、兩次的癲癇發作可能會引發更多癲癇發作，還可能會出現其他併發症。據估計，每年有千分之一的癲癇患者因癲癇突發意外死亡。

麥康諾 醫學 中風

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