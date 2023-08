誹謗喬州選務人員母女案 朱利安尼敗訴

曾擔任前總統川普私人律師的朱利安尼被喬治亞州一對選務人員母女控告誹謗案,法官30日裁定朱利安尼敗訴。(路透)

曾擔任前總統川普 私人律師的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)誣蔑喬州 選務人員母女的誹謗罪官司30日宣判,聯邦地區法院法官貝柔‧郝沃爾(Beryl Howell)裁定朱利安尼敗訴,賠償金額將另庭宣判。

郝沃爾判決朱利安尼敗訴還得賠償弗利曼(Ruby Freeman)、莫斯(Wandrea Moss)母女的一大理由是,朱利安尼不但不配合案件的調查,還千方百計阻撓原告母女呈現證據的「程序權利」。

她在裁決書中說,「就如走捷徑贏得選舉是有風險的,甚至可能成為刑事被告,繞過揭發證據的程序,也該受到嚴厲的制裁,不管不服從法律程序的一方多努力保留上訴權。」

朱利安尼向法庭供承,他對弗利曼、莫斯母女講了「虛假不實」的話。

川普、朱利安尼等人指控這對母女是2020年大舉造假的典型,網路流傳一段經過剪輯的影片,也被川普同路人拿來當作川普輸掉喬州選票的「證據」。

弗利曼和莫斯被這番陰謀論抹黑,日子非常難過。30日判決公布後,兩人說,2020年大選結束後,她們「活在夢魘中」的日子終於可以結束了,法官的裁決讓她們朝「重新過日子」的可能更「接近了一步。」

她們說,朱利安尼放話引發出一波又一波「我們永遠都無法想像」的仇恨與威脅,讓我們喪失了安全感,也喪失了正常生活的自由。我們所失去的,沒有甚麼東西可以挽回」。

她們說,她們受到誣蔑,「純粹因為政治理由,該負責的人可以,也應當受到究責」,這段日子,兩人屹立不倒的最大動力是信仰,讓她們從2020年挺到2023年,沒有離開喬治亞州 。