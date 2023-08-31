誹謗喬州選務人員母女案 朱利安尼敗訴
曾擔任前總統川普私人律師的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)誣蔑喬州選務人員母女的誹謗罪官司30日宣判，聯邦地區法院法官貝柔‧郝沃爾(Beryl Howell)裁定朱利安尼敗訴，賠償金額將另庭宣判。
來源：世界新聞網
郝沃爾判決朱利安尼敗訴還得賠償弗利曼(Ruby Freeman)、莫斯(Wandrea Moss)母女的一大理由是，朱利安尼不但不配合案件的調查，還千方百計阻撓原告母女呈現證據的「程序權利」。
她在裁決書中說，「就如走捷徑贏得選舉是有風險的，甚至可能成為刑事被告，繞過揭發證據的程序，也該受到嚴厲的制裁，不管不服從法律程序的一方多努力保留上訴權。」
朱利安尼向法庭供承，他對弗利曼、莫斯母女講了「虛假不實」的話。
川普、朱利安尼等人指控這對母女是2020年大舉造假的典型，網路流傳一段經過剪輯的影片，也被川普同路人拿來當作川普輸掉喬州選票的「證據」。
弗利曼和莫斯被這番陰謀論抹黑，日子非常難過。30日判決公布後，兩人說，2020年大選結束後，她們「活在夢魘中」的日子終於可以結束了，法官的裁決讓她們朝「重新過日子」的可能更「接近了一步。」
她們說，朱利安尼放話引發出一波又一波「我們永遠都無法想像」的仇恨與威脅，讓我們喪失了安全感，也喪失了正常生活的自由。我們所失去的，沒有甚麼東西可以挽回」。
她們說，她們受到誣蔑，「純粹因為政治理由，該負責的人可以，也應當受到究責」，這段日子，兩人屹立不倒的最大動力是信仰，讓她們從2020年挺到2023年，沒有離開喬治亞州。
朱利安尼在喬治亞州另案被告。
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