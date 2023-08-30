國會眾院共和黨第二號人物 史卡利斯罹血癌 早期發現治療仍會上班
國會眾院共和黨第二號人物史卡利斯(Steve Scalise)29日宣布自己罹患多發性骨髓瘤(multiple myeloma)，屬早期發現，正在治療。
現年57歲的史卡利斯說，這種癌症可以治癒，因發現得早，也已開始治療，他會繼續上班。
路易斯安納州選出的史卡利斯2017年在維吉尼亞州亞歷山卓市籃球場槍擊案中，遭槍手擊中臀部，住院了好一陣子，經過多次手術和痛苦的復健過程，才恢復健康。
上周他覺得人不舒服，住院檢查，血液檢測發現不正常，進一步篩檢，醫生確診是多發性骨髓瘤。
史卡利斯說，「我已開始治療，將持續治療數月。這段時間，我還能工作，打算回華府繼續擔任眾院多數黨領袖，服務路州第一國會選區的人民」。
史卡利斯感謝醫療團隊及早發現可以治療的癌症，「我十分感恩......我會像處理過去的挑戰一樣，用同樣的力量和精力來面對」。
國會同僚和路州國會黨團得知此消息，紛紛致電史卡利斯及其家人，鼓勵他面對癌症，祝他早日康復。
路州共和黨籍聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)說，「如同他遭槍擊後所展現的信心、家人的支持和內在力量，讓他成為鼓舞他人的典範，這次也會幫他克服病魔，再度鼓舞我們大家」。
來自加州的眾院議長麥卡錫說，「我今天和他通過話，他精神很好，沒有什麼阻擋得了他完成他想做的事，槍傷擋不了，癌症當然也擋不了」。
白宮新聞秘書尚皮耶說，「我們全心全意為這位眾議員和他家人祈禱，很顯然，這兩年他經歷過不少考驗」。
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