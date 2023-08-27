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麥卡錫：對拜登彈劾調查是「之後自然步驟」

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麥卡錫：對拜登彈劾調查是「之後自然步驟」

中央社／鳳凰城27日綜合外電報導
聯邦眾議院議長麥卡錫（圖）表示，對總統拜登展開彈劾調查變得更有可能。（歐新社）
聯邦眾議院議長麥卡錫（圖）表示，對總統拜登展開彈劾調查變得更有可能。（歐新社）

聯邦眾議院議長麥卡錫今天表示，對總統拜登展開彈劾調查變得更有可能，強調國會夏季休會很快會結束，眾院共和黨人尋求擴大調查權，這是「之後自然要採取的步驟」。

美聯社報導，加州選出的共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）到目前為止避免進行彈劾表決，並且避免就可能的行動提出時間表。部分共和黨眾議員磨刀霍霍，準備針對拜登兒子韓特（Hunter Biden）所涉財務不當行為的指控，對拜登展開追查。但是這位民主黨籍總統沒有被發現曾有任何過失。

麥卡錫表示，通過短期支出法案讓政府運作到9月底，將可確保對韓特的調查有以為繼。

他在福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）中表示：「考量我們目前已經蒐集到的所有資料，之後必須展開彈劾調查是自然要採取的步驟。」

他強調，彈劾調查「給予國會蒐集所需資料的最大法律權力」。

想要在明年的總統大選中對前總統川普展現支持的共和黨員給麥卡錫壓力，但是共和黨在眾院的脆弱多數，讓他如履薄冰。

即使拜登在眾院遭到彈効，要在民主黨掌控的參議院將他拉下馬的可能性不高。

共和黨 拜登 麥卡錫

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