涉貪遭查一年 參院外委會主席梅南德茲恐被聯邦起訴

新澤西州的民主黨籍聯邦參議員梅南德茲疑因貪汙被調查逾年，可能遭司法部起訴。(美聯社)

民主黨籍新澤西州 聯邦參議員 梅南德茲(Bob Menendez)涉嫌貪汙遭調查已一年，消息人士透露，司法部 正考慮起訴他；聯邦檢察官未來幾周將與梅南德茲律師開會，隨後將會做出決定。

69歲的梅南德茲為參院外交關係委員會主席。梅南德茲受到紐約南區聯邦檢察官辦公室調查已有一段時間，華爾街日報先前報導，檢方追查重點在於梅南德茲與妻子娜汀‧阿斯拉尼安(Nadine Arslanian)是否接受禮物餽贈做為政治利益的交換條件。

檢方調查目標還包括一名新澤西州商人如何與負責伊斯蘭教律合法食物(halal)肉品認證的埃及官員簽訂高報酬合約。2018年，梅南德茲曾在辦公室接待這名商人與埃及官員，這名商人隔年成為美國出口到埃及肉品中唯一獲得伊斯蘭教律合法認證的廠商。

檢方考慮的刑事罪名為何，相關細節目前無法得知。除梅南德茲之外，阿斯拉尼安等其他人是否也將面臨起訴，仍有待釐清。

調查接近尾聲之際的開會，通常代表檢察官認為已掌握足以起訴的證據。這些會議讓辯護律師有機會為當事人提出不應起訴的反駁。

梅南德茲發言人說：「如同先前曾經說過，參議員堅信這個問題將可以圓滿解決。」

梅南德茲曾說，調查行動最後肯定不了了之。他在4月間接受有線電視新聞網(CNN)訪問，被問到新澤西州商人的伊斯蘭教律合法食物認證合約時說，只要查看與埃及有關的從政紀錄，就會發現他反對美國援助埃及，反對美國出售武器給埃及，還批評埃及的人權紀錄，「我並沒有對任何與埃及有關的人提供好處」。

在另一起案件中，梅南德茲遭到聯邦調查之後，2015年被司法部起訴，罪名為收受一名佛州眼科醫生選舉捐款及禮物贈送累計近100萬元，但案件後來被裁定流審(mistrial)。