川普話題性高 不參加共和黨首場初選辯論仍博滿滿版面

前總統川普。（Getty Images）

爭奪共和黨 總統提名的各參選人將在明天登場的首場初選辯論會大顯身手，但鋒頭最健的，恐怕會是缺席這場辯論會的前總統川普 。

法新社報導，再5個月即將展開黨內初選，決定由誰代表共和黨爭奪總統大位。目前來說，川普在草根選民間的支持度穩若泰山，然而多起官司纏身，恐為他重回白宮之路蒙上陰影。

77歲的川普幾乎天天上報，20日更透露自己將跳過23日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的辯論會，避免跟其他民調支持度不高的競爭對手分享鎂光燈。

他計劃於辯論會隔天就最新一樁起訴案至喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）一座監獄報到，這場主動到案的「奇觀」，將確保其他參選人完全無望取得替他們知名度加分的媒體報導。

共和黨8位取得辯論資格的參選人。（Getty Images）

而舉行辯論會當天晚上，川普則計劃以一場預錄訪談讓自己成為舞台正中央的主角。

川普與保守派福斯新聞頻道（Fox News）前當家主播卡爾森（Tucker Carlson）的這段預錄訪問，將與共和黨初選辯論會同一時間播出。

辯論會主持人、福斯新聞頻道的貝爾（Bret Baier）告訴「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），川普「種種司法問題正在影響這場選戰」。

「所有參選人無論何時何地都被問到法庭的事，因此，無論他（川普）現身還是缺席，都會是這場辯論會的一部分。」

其他8位取得辯論資格的參選人包括佛羅里達州長德桑提斯 （Ron DeSantis）、北達科他州長柏根（Doug Burgum）、前副總統潘斯（Mike Pence）、川普政府時代的聯合國大使海利（Nikki Haley）和南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）等。

而商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）將在辯論會中找機會攻擊川普。這兩人在最早舉行初選的愛阿華州和新罕州中，民調支持度逐步上升，有可能擠下德桑提斯的老二位置。

德桑提斯日前被問到川普缺席辯論會一事時表示，「大家都該辯論，大家都有責任爭取選民的一票。這個世界沒有人可以不勞而獲，起碼爭奪共和黨總統提名的每個人都不該不勞而獲」。