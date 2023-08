曾參與叛亂？學者籲禁止川普再參選總統

某些反對前總統川普 的保守派人士認為,從憲法角度來看,川普已失去再次問鼎白宮 的資格。

同屬保守派、原典主義路線的法律教授包德(William Baude)、波爾森(Michael Stokes Paulsen)日前在賓州大學(University of Pennsylvania)法律評論撰文指出,川普曾經參加「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion),根據憲法第14修正案(14th Amendment)第3款(Section 3)已喪失出任民選官員資格。

川普共和黨內初選對手、前阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)20日接受有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目專訪時說,根據憲法規定,川普已不能再擔任總統。

賀勤森指出,某些法律學者認為川普在2021年1月6日國會暴動的行為,根據憲法第14修正案規定已失去參選總統資格。

屬於自由派的哈佛大學憲法教授崔普(Laurence Tribe)、前任聯邦上訴法院法官盧提格(J. Michael Luttig)最近則在「大西洋月刊」(The Atlantic)撰文指出,第14修正案禁止川普重掌白宮。

川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭到兩件聯邦犯罪起訴外,還因卸任後從白宮帶走機密檔案而遭特別檢察官起訴,官司接連傳出讓川普是否還有資格參選總統引發討論。川普還因為涉嫌推翻2020年喬州 敗選結果,遭喬州大陪審團起訴。

無黨派機構國會研究處(Congressional Research Service)對於第14修正案與國會暴動事件關聯的分析報告指出,第14修正案條款極少被引用,少數幾次獲得引用主要是與南北戰爭有關,時空背景環境與1月6日國會暴亂截然不同。

道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,CREW)與「人民言論自由」(Free Speech for People)則致函各州選務主管,要求別讓川普名字出現於選票。