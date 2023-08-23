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川普不在列 共和黨總統初選 8人23日首次辯論 依民調高低排位置

編譯陳韻涵／綜合22日電
參加23日晚初選辯論的共和黨總統參選人克利斯蒂(左上起順時鐘方向)、哈欽森、柏根、德桑提斯、拉馬斯瓦米、潘斯、海理、史考特。(Getty Images)
參加23日晚初選辯論的共和黨總統參選人克利斯蒂(左上起順時鐘方向)、哈欽森、柏根、德桑提斯、拉馬斯瓦米、潘斯、海理、史考特。(Getty Images)

角逐共和黨總統初選提名的八名參選人，23日晚在威斯康辛州密爾瓦基市參加黨內初選首次辯論會，民調大幅領先的前總統川普不出席，出席者依民調高低安排位置，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)排在中間位置。

共和黨全國委員會(RNC)宣布，23日晚舉行首場辯論，八名與會者包括德桑提斯、前副總統潘斯(Mike Pence)、新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)、阿肯色州前州長哈欽森(Asa Hutchinson)、南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)、拉馬斯瓦米，以及北達科他州長柏根(Doug Burgum)。

RNC於22日宣布，參選人在辯論會中的位置將依照民調高低分配，德桑提斯和拉馬斯瓦米位居中央，潘斯在德桑提斯右邊，海理則在拉馬斯瓦米左側。

紐約時報報導，共和黨總統提名參選人將讓共和黨初選呈現多元局面，包括六位現任或前州長、一名非裔參選人、兩名印度裔參選人、一位女性和一位前副總統。 

RNC訂21日晚間9時為參選人加入辯論戰局的截止期限，其條件為至少要有4萬名金主，並在指定的全國與州民調中獲得1%支持率。 

三名參選人未達參加辯論的門檻，分別是曾角逐密西根州長的企業家強森(Perry Johnson)、佛州邁阿密市市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)、曾角逐加州州長的脫口秀主持人艾德(Larry Elder)。

強森日前在「X平台」(前身為「推特」Twitter)上發文，批評辯論程序「腐敗」，宣稱他的競選活動達到辯論資格，寫道：「我們23日會在密爾瓦基，隔天則會有更多話可以說」。

RNC另要求參選人簽署支持黨內提名候選人的切結書，至少一名參選人已公開表示拒簽該文件，此人為反對川普的德州聯邦眾議員賀德(Will Hurd)。

川普基於高支持率而可能不出席任一場辯論，鎂光燈焦點預料落在德桑提斯身上，他的民調支持率一直緊追在川普之後。 

共和黨首場辯論將由福斯新聞(Fox News)於東岸時間23日晚間9時轉播，主持人為拜爾(Bret Baier)與瑪莎·麥卡勒姆(Martha MacCallum)。

民調 共和黨 德桑提斯

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