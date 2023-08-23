我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

六名共謀之一 前川普選舉律師伊士曼 喬州收監 10萬元交保

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普選舉律師伊士曼，因涉嫌參與推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭大陪審團起訴。(美聯社)
前總統川普選舉律師伊士曼，因涉嫌參與推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭大陪審團起訴。(美聯社)

前總統川普的選舉律師伊士曼(John Eastman)涉嫌參與推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭大陪審團起訴，22日上午已向喬州富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案，獄方紀錄到案編號為2313659。

根據富爾頓郡檢察官上周公布起訴書，伊士曼策畫「冒牌選舉人」(alternate electors)計謀，企圖從國會確認選舉人票程序下手，幫忙川普推翻大選結果，因此觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(RICO Act，又譯「反黑連坐法」)。

起訴書指出，伊士曼與川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)2020年12月曾與喬州州參議員見面，要求協助註銷喬州選舉結果。

富爾頓郡高等法院(Fulton Country Superior Court)法官麥考菲法官(Scott McAffee)21日裁定伊士曼交保金10萬元。

曾任查普曼大學(Chapman University)法學院院長的伊士曼由於涉嫌干預選舉，可能在加州遭到撤銷律師資格。

另外，川普涉嫌推翻2020年大選結果1日遭到聯邦重罪起訴，特別檢察官史密斯(Jack Smith)在起訴書中將川普列為唯一被告，但同時提到六名共謀(co-conspirator)。六名共謀姓名雖未曝光，但媒體報導分析，伊士曼也是其中之一。

川普 喬州 加州

上一則

美軍MQ-9無人機衝出日本機場跑道 未釀傷亡

下一則

川普不在列 共和黨總統初選 8人23日首次辯論 依民調高低排位置

延伸閱讀

絕非願意背鍋的那種人 川普最該擔心的是被「他」出賣

絕非願意背鍋的那種人 川普最該擔心的是被「他」出賣
前任律師柯恩：川普不幫共謀付律師費恐有不利下場

前任律師柯恩：川普不幫共謀付律師費恐有不利下場
比川普早2天 前川普選舉律師伊士曼在喬州到案

比川普早2天 前川普選舉律師伊士曼在喬州到案
「邊境牆繼續蓋」川普若再當選 料將祭出更嚴移民法規

「邊境牆繼續蓋」川普若再當選 料將祭出更嚴移民法規

熱門新聞

(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
航空公司機位超賣，往往願意提供優惠的補償措施。(本報檔案照)

航空公司勸放棄機位 喊價1數字 過來人曝「最好的投資」

2023-08-16 16:49
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

2023-08-16 10:28
Edwin汪四年前在工廠招牌前拍下開工照。(Edwin汪提供)

天降大禍 載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉

2023-08-21 11:53
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

2023-08-19 10:25

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺