六名共謀之一 前川普選舉律師伊士曼 喬州收監 10萬元交保

前總統川普選舉律師伊士曼，因涉嫌參與推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭大陪審團起訴。(美聯社)

前總統川普 的選舉律師伊士曼(John Eastman)涉嫌參與推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭大陪審團起訴，22日上午已向喬州 富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案，獄方紀錄到案編號為2313659。

根據富爾頓郡檢察官上周公布起訴書，伊士曼策畫「冒牌選舉人」(alternate electors)計謀，企圖從國會確認選舉人票程序下手，幫忙川普推翻大選結果，因此觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(RICO Act，又譯「反黑連坐法」)。

起訴書指出，伊士曼與川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)2020年12月曾與喬州州參議員見面，要求協助註銷喬州選舉結果。

富爾頓郡高等法院(Fulton Country Superior Court)法官麥考菲法官(Scott McAffee)21日裁定伊士曼交保金10萬元。

曾任查普曼大學(Chapman University)法學院院長的伊士曼由於涉嫌干預選舉，可能在加州 遭到撤銷律師資格。

另外，川普涉嫌推翻2020年大選結果1日遭到聯邦重罪起訴，特別檢察官史密斯(Jack Smith)在起訴書中將川普列為唯一被告，但同時提到六名共謀(co-conspirator)。六名共謀姓名雖未曝光，但媒體報導分析，伊士曼也是其中之一。