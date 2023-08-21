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共和黨參議員卡西迪：川普應退出2024總統大選

中央社／華盛頓20日即時報導
共和黨聯邦參議員卡西迪。（Getty Images）
共和黨聯邦參議員卡西迪。（Getty Images）

美國共和黨聯邦參議員卡西迪（Bill Cassidy）20日表示，前總統川普應該退出2024年總統選戰，因為他認為川普無力打敗現任民主黨籍總統拜登，順利重返白宮。

川普2021年因試圖推翻2020年總統大選結果遭國會第二次彈劾，當時卡西迪是投下贊成票的7名共和黨參議員之一。卡西迪說，川普捲入不當處理聯邦機密文件案幾乎可說是「罪證確鑿」 ，警告選民不會支持一個被判有罪的人擔任總統。

當被問及川普是否應該退出2024年大選時，卡西迪對美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）說：「我認為應該如此。但要不要這麼做顯然取決於他自己。我的意思是，你只是在問我的意見，但若依照目前民調，川普勢必會輸給拜登。」

參院2021年通過規模約1兆美元的基礎建設法案時，向來以兩黨合作聞名的卡西迪曾居中扮演要角。

川普今年來已第四度遭刑事起訴，其中一案涉及他在2021年離開白宮後，對保留的機密文件處理不當，即使官司纏身，他在共和黨總統提名戰的領先地位依然未受影響。

卡西迪說：「我們可能推出一個被定罪的總統候選人。我認為拜登的位置需要換人，但不認為美國人民會把票投給一個被定罪的人。我對現今事態的走向感到非常遺憾。」

本月發布的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普在共和黨內的支持率高達47%，而佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）的支持率比7月時下滑了6個百分點，僅13%，而在將於23日參加共和黨初選首場辯論的其他候選人中，沒有人的支持率突破個位數。

川普打算跳過這場辯論，轉而接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的線上訪問。

川普 共和黨 拜登

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