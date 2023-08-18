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冒牌選舉人案 亞州檢察長擬起訴川普 前後任州長支持

編譯陳韻涵／綜合17日電
亞利桑納州民主黨籍州長霍布斯表示要將試圖推翻2020年大選結果的人繩之以法。(美聯社)
亞利桑納州民主黨籍州長霍布斯表示要將試圖推翻2020年大選結果的人繩之以法。(美聯社)

亞利桑納州可能是下一個控告前總統川普試圖推翻2020年大選結果的州，且該州現任及前任州長都表示將確保此訟案成立。

亞利桑納州檢察長梅耶斯(Kris Mayes)16日證實，正在調查該州的選舉人造假案；他說：「我們正在調查冒牌選舉人，將審慎且專業的調查，依司法要求，照我們的時間表走。」

證據影片顯示，亞利桑納州的冒名選舉人包括該州共和黨部前主席凱莉‧沃德(Kelli Ward)、州議員科爾恩(Anthony Kern)與霍夫曼(Jake Hoffman)簽署假的選舉人團文件，宣稱川普為2020年大選贏家；此外，沃德的丈夫也是梅耶斯調查的對象之一。

亞利桑納州民主黨籍州長霍布斯(Katie Hobbs)則表示，希望以刑事罪名起訴冒牌選舉人；霍布斯說：「當然，我向來主張將試圖推翻2020年大選結果的人繩之以法，這便是相關行動的一環。」

亞利桑納州在喬治亞州對川普及其盟友的起訴書中多次被提及，據信川普等人聯繫當地議員，要他們操弄對川普有利的選舉風向。

喬治亞州和密西根州的冒名選舉人目前已面臨多項重罪指控，包括偽證、共謀、貪腐等罪名。

霍布斯說：「負責任很重要，在最高層負責之前，我們不會改變路線，必須依法行事。」 

共和黨籍的亞利桑納州前州長布魯爾(Jan Brewer)也表示，「我也認同檢察長要採取相關的紀律處分。」 

另一位共和黨籍前州長杜西(Doug Ducey)則說：「我擔心連續的起訴會對選舉人、尊重法律及司法正義造成影響。」

斡旋專家馬克森(Barry Markson)表示，「在密西根與亞利桑納州，此計畫涉及偽造、密謀偽造、選舉詐欺，目的是讓敗選的川普連任，尤其是在亞利桑納州。這些川普支持者共謀偽造假的選舉人名單，以假亂真，交給國會和國家檔案和紀錄管理局。」

亞利桑納州 川普 共和黨

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