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這些人的話聽進去了 喬州選舉官司案 川普取消反駁記者會

記者顏伶如／綜合報導
法律顧問力勸川普取消反駁喬州控罪的記者會，以免節外生枝。(美聯社)
法律顧問力勸川普取消反駁喬州控罪的記者會，以免節外生枝。(美聯社)

前總統川普被控意圖推翻2020年喬治亞州大選結果而遭大陪審團起訴的隔天，在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布本月21日將於新澤西州貝明斯特(Bedminster)高爾夫球度假村召開大型記者會提出反駁證據；但在法律顧問力阻之下，川普17日晚決定取消記者會。

川普15日在「真實社群」貼文中寫道，律師團將在記者會公布調查結果，提供「龐大、複雜、詳細且無法反駁的報告」，證明2020年喬治亞州總統大選確實出現舞弊，喬州對他的起訴罪名應予撤銷。

美國廣播公司新聞網(ABC News)17日報導，法律顧問力勸川普取消計畫以免節外生枝；消息人士透露，多名法律顧問對川普分析，如果舉行記者會聲稱更多有關選舉舞弊的說詞，恐將引來更多刑責，辯護律師團當中的幾名成員也建議川普取消記者會。

華盛頓時報報導，川普17日晚間以律師建議為由，取消21日舉行記者會的計畫。

對於川普的說詞，共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)16日在X(前推特)發文回應：「喬治亞州2020年大選結果並沒有被偷走。」坎普指出，將近三年，所有聲稱握有舞弊證據的人都沒有出面在法院宣誓作證。他說：「只要我當州長，喬州選舉都將安全無虞而且公平。」

正與川普角逐共和黨2024年總統提名的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)對媒體說贊同坎普的立場；前副總統潘斯(Mike Pence)也說：「喬州選舉並沒有遭竊。」

喬州富爾頓郡(Fulton County)大陪審團14日晚間起訴川普，13項罪名包括觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、密謀偽造、申報假資料等。富爾頓郡地區檢察官威利斯(Fani Willis)說，8月25日川普與另外18名被告將於喬州過堂。

川普 喬州 喬治亞州

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