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威脅殺審理川普案法官 德州女川粉被控罪收押

記者顏伶如／綜合報導
主審前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果的哥倫比亞特區聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康。(路透)
主審前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果的哥倫比亞特區聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康。(路透)

前總統川普被控推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，43歲的德州女子艾比蓋兒‧薛瑞里(Abigail Jo Shry)對主審法官做出死亡威脅而被控罪。

根據法院公布訴狀，川普上法院過堂的兩天後，住在德州艾爾文(Alvin)的薛瑞里8月5日打電話到哥倫比亞特區聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)辦公室，在語音信箱留言說要殺害裘特康。

裘特康為非洲裔女法官，薛瑞里在留言中使用種族歧視用詞。

薛瑞里留言時說：「如果川普在2024年沒選上總統，我們會來殺了妳，婊子。」薛瑞里還說：「妳不管是私下或公開活動都會被鎖定，妳的家人也是，全部都是。」

起訴書指出，薛瑞里還威脅了休士頓選出的非裔民主黨籍德州聯邦眾議員希拉‧李伊(Sheila Jackson Lee)。

薛瑞里打電話留言威脅殺害裘特康的三天後，聯邦幹員前往薛瑞里住家調查，她對調查人員承認打過電話，但表示並沒有真的計畫要去華府或休士頓。

薛瑞里16日過堂時提出交保聲請但遭駁回，被裁定收押至少30天。

薛瑞里的父親馬克‧薛瑞里(Mark Shry)在法庭作證表示，女兒是個「沒有暴力傾向的酒鬼」，說她「整天坐在沙發上一邊看新聞一邊大量飲用啤酒」。馬克‧薛瑞里說女兒喝酒之後常常會因為新聞報導而心浮氣躁，然後就開始「到處打電話威脅別人」。

上周裘特康警告川普，如果針對這起訴訟以任何方式發表「煽動言論」，可能導致恫嚇證人或破壞公平審理程序，法院將有所行動。但川普顯然立即試探裘特康告誡的底線，在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)連續發文轉述別人曾對裘特康提出的批評。

川普 德州 休士頓

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