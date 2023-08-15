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共和黨總統參選人：捍衛台灣到2029年半導體自主為止

編譯季晶晶／綜合外電
爭取共和黨總統候選人提名的38歲億萬富豪創業家拉馬斯瓦米。(美聯社)
爭取共和黨總統候選人提名的38歲億萬富豪創業家拉馬斯瓦米。(美聯社)

爭取共和黨總統候選人提名的38歲億萬富豪創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）曾建議發步槍給每個台灣家庭以防中國入侵，周一（14日）受訪時再針對台灣問題表示，一旦他當選，會以四年時間實現美國的「半導體自主」，之後就不會那麼關注中國對台灣的威脅了。

他告訴保守派電台主持人Hugh Hewitt：「我們實現半導體自主之前，習近平不該惹台灣，在我的第一個任期結束時，會帶領我們到達那裡。那之後，我們對台灣的承諾，願介入軍事衝突的承諾，會有變化。因為這在理性上符合我們的利益。」

對於北京如果在2029年之前攻台，美國是否要「開第一槍」的問題，拉馬斯瓦米不置可否，說要看情況。

拉馬斯瓦米後來縮短受訪時間，因為Hewitt開始深入探討他是否會與中國就短期的台灣問題劃出紅線。他聲稱雙方對訪談時間長短有誤解。

拉馬斯瓦米最初是在上周五、於社群平台X的一篇貼文上提出捍衛台灣的時間表。他寫道：「我們將從戰略模糊轉向戰略清晰，進一步阻止中國併吞台灣。我們會捍衛到2029年，但之後不會，屆時我們會擁有半導體自主，不靠台灣。」

北京 共和黨 習近平

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