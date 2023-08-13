我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約曼哈頓足球場改建庇護所即將開放 居民反對

紐約香港龍舟節 市長亞當斯划槳同歡

「降低通膨法」實施一年 拜登力陳政績駁斥共和黨抨擊

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

推動綠色能源發展的美國「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）通過實施一年了，如今總統拜登正努力推銷它的好處，他說，若能重來，他可能會選擇另一個名稱。

這個雄心勃勃的計畫，目的是讓美國加速過渡到清潔能源、重建美國工業實力，以及強化社會正義。

2022年8月16日，當拜登將這項7500億美元的計畫簽署生效時，美國正值物價急劇上漲時期。當時物價飆漲對拜登的民望造成打擊。

儘管這計畫主要目的是透過約3500億美元的補貼和稅收抵免，來加速過渡到綠色能源階段，不過因法律通過時正值通膨飆升時期，因此稱為「降低通膨法」似乎也順理成章。

拜登最近在西部猶他州與政治捐款人見面時表示：「我希望我沒這樣稱呼此法，因為相較於與通膨的關係，它更關乎促進經濟成長的替代方案。」

前一天，正尋求明年選舉連任的拜登啟動一項可永續經營的能源計畫，他說此計畫象徵「降低通膨法」最佳的一面。

這項計畫要在新墨西哥州建造風力發電機，而該風力發電場址過去是一家塑膠餐具製造廠所在。新墨西哥州目前正遭受野火和極端氣溫等氣候變遷的嚴重影響。

白宮表示，自「降低通膨法」生效以來，已激勵私人投資清潔能源領域達1100億美元。由於美國在綠色產業呈現出獨立雄心，引起歐洲及其他盟國的關切。

環保組織「世界資源研究所」（World Resources Institute）成員博德（Lori Bird）說：「這是美國史上最重要的氣候和清潔能源立法。」

由美國9個研究團隊所做研究指出，「降低通膨法」理應在2035年前，將碳排量降至2005年水準的43%至48%。而這仍未達到官方目標，即2030年以前要將碳排量減少50%。

眼前，拜登的當務之急是在2024年11月總統選舉之前，找到變現「拜登經濟學」（Bidenomics）的方法。

法新社報導，大多數美國人對這些計畫的各種承諾，只有模糊概念。這些承諾包括面對中國競爭時，支持量子運算的發展；製造數百萬輛電動汽車的同時，也創造就業機會；降低胰島素價格；讓網路使用民主化等。

拜登10日對猶他州的政治捐款人說：「大家並不知道，目前正在發生的變化，就是我們過去所做的成果…這需要累積一點時間才能突破。」

共和黨對拜登的競選活動作反擊，最近還發表聲明嘲笑拜登「不顧一切試圖兜售所謂的降低通膨法」，並斥責那是「騙局」。

不過，拜登似乎欣然指出，當降低通膨法投資共和黨議員選區裡的計畫時，他們似乎沒有任何問題就接受了。

拜登9日甚至點名一位言辭特別尖銳的川普支持者、國會女議員波柏特（Lauren Boebert）。

拜登明顯譏諷指出，「降低通膨法」正在幫助科羅拉多州建造一座大型風力發動機廠，地點就在這位「嘴巴非常安靜的共和黨女士」所屬選區。波柏特和共和黨內其他人一樣，早前都反對降低通膨法。

拜登微笑著說：「她當初反對降低通膨法通過，那沒關係，她現在對此法表示歡迎。」

拜登 共和黨 新墨西哥州

上一則

駭客大賽 國防部首度開放入侵衛星

延伸閱讀

杭特認罪協議潰敗 與川普恐同時受審 拜登選戰更凶險難料

杭特認罪協議潰敗 與川普恐同時受審 拜登選戰更凶險難料
巴勒斯坦迎首名沙國大使 媒體揣測：沙以恢復關係前兆

巴勒斯坦迎首名沙國大使 媒體揣測：沙以恢復關係前兆
德州孤星行動2年送出3萬無證客 首傳3歲童中途死亡

德州孤星行動2年送出3萬無證客 首傳3歲童中途死亡
政府出資12億 德州、路州建「捕捉二氧化碳」示範場

政府出資12億 德州、路州建「捕捉二氧化碳」示範場

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注