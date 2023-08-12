缺席白宮活動 曼欽又釋挑戰拜登信號

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽確定不出席「降低通膨法」立法周年慶祝活動，顯示他在2024年總統大選中脫黨參選的可能性漸高。(Getty Images)

國家廣播公司新聞網(NBC News)11日報導，「降低通膨法」(Inflation Reduction Act，IRA)8月16日將立法屆滿周年，白宮 計畫為拜登 總統舉辦大型慶祝活動，但民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)確定不出席，顯示曼欽在2024年總統大選中挑戰拜登的可能性愈來愈高。

報導指出，曼欽曾經積極參與內容包括健康、對抗氣候變遷等項目支出的「降低通膨法」立法過程，但立法將屆周年，曼欽確定缺席白宮慶祝活動，由此可見身為保守派民主黨員的曼欽與拜登政府之間的關係緊張。

曼欽可能以第三黨身分角逐2024年大選，讓拜登連任面臨變數。西維吉尼亞州是共和黨居多數的深紅州，曼欽近來展現越來越明顯與白宮保持距離的態勢，引發討論。他10日接受西維州廣播電台專訪時說，已有較長一段時間都在認真考慮退出民主黨成為無黨籍。

國家廣播公司報導，兩名消息人士透露，曼欽本月稍早與拜登重要幕僚、白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)在參院暑期休會後共進晚餐時，曾經討論到休會結束後，曼欽回參院有何打算。

報導指出，白宮密切注意曼欽的一舉一動，深怕出現意外狀況，芮契提則是白宮西廂與曼欽溝通的主要管道。消息人士說，芮契提與曼欽共進晚餐的目的，是要確保萬一曼欽做出任何公開宣布，不會讓拜登措手不及。

曼欽先前發表聲明，稱讚「降低通膨法」是數十年來國會通過最具歷史意義的法案之一，給西維州帶來重要影響，但聲明同時表示，會持續抵抗拜登政府企圖操弄法規，犧牲能源安全與會計穩定，只為了推動激進的對抗氣候變遷政策。