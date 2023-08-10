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90高齡參議員范士丹家中跌倒 送醫無大礙

編譯徐薏茹／綜合9日電
民主黨籍聯邦參議員范士丹8日在家中跌倒，送醫檢查後已返家休息。圖為范士丹5月間坐輪椅返回參院。(美聯社)
民主黨籍聯邦參議員范士丹8日在家中跌倒，送醫檢查後已返家休息。圖為范士丹5月間坐輪椅返回參院。(美聯社)

國會最高齡的90歲民主黨籍參議員范士丹(Dianne Feinstein，加州)8日在舊金山家中跌倒，據其辦公室聲明，范士丹短暫送醫後已返家休息，而她的健康問題及履行職責的能力也面臨更多質疑與關切。

發言人羅素(Adam Russell)表示，范士丹所有的掃描檢查結果顯示均無大礙，未提供進一步消息。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)9日上午與范士丹交談，他的聲明稱：「她(范士丹)說沒有受傷，並短暫到醫院以防萬一，很高興她已回家且狀況良好。」

范士丹今年稍早因帶狀疱疹病毒及其副作用住院，缺席國會工作數月，自她5月返回工作崗位以來在國會一直靠輪椅行動，且經常顯露困惑與迷茫神態。

范士丹為自己執行工作的能力辯護，然而其辦公室5月曾表示，她的視力與平衡仍受帶狀疱疹病毒的損害。

春季住院期間，部分進步派民主黨眾議員公開呼籲范士丹辭職，稱她的缺席影響拜登的司法人事提名確認。不過，拜登與舒默等民主黨重要人士仍公開支持她。

范士丹於1992年上任，今年已宣布2024年不尋求連任，包括聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)、波特(Katie Porter)、謝安達(Adam Schiff)等幾名民主黨人已經參與接替她席位的競爭。

若她在2024年選舉前辭職，加州州長紐森(Gavin Newsom)將任命她的接替人選，可能使競爭重新洗牌。紐森2021年表示，若范士丹辭職，將提名一名非裔女性接替其職位。

范士丹的政治生涯打破性別障礙，在生育權及環保議題等方面有重要影響力，為她建立務實溫和派的名聲。但近年她在國會的地位不如從前，2020年由於自由派批評她在保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命聽證方面處理不當，范士丹放棄了司法委員會的民主黨最高級別職位。

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