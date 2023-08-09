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民調萎靡、金主焦慮…德桑提斯宣布撤換競選總幹事

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
佛羅里達州州長德桑提斯。（路透）
佛羅里達州州長德桑提斯。（路透）

共和黨籍總統參選人、佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）今天撤換他的競選總幹事，試圖重振旗鼓，以在黨內總統候選人提名戰中超越目前聲勢最望的前總統川普。

德桑提斯的競選發言人羅密歐（Andrew Romeo）表示，自德桑提斯5月宣布參選以來一直擔任他的競選總幹事，同時也是德桑提斯長期幕僚的裴克（Generra Peck）將被另一名心腹阿斯麥爾（James Uthmeier）取代。

路透報導，阿斯麥爾是一名堅定的保守派人士，整體來說在競選或選舉政治方面的經驗相對較少，目前還不清楚他是否會採取一些捐助者提倡的中間派意識形態立場。

德桑提斯的競選團隊7月已做出重大人事異動，解雇近40名員工，並重新洗牌部分中高階職位。

儘管如此，不願透露身分的知情人士表示，捐助者仍感到焦慮，留下來的部分職員也對這場競選活動感到沮喪，認為無人領頭又缺乏清晰願景。

目前不清楚最新的換將一事是否能讓德桑提斯的盟友滿意。

共和黨著名金主艾伯哈特（Dan Eberhart）表示，此舉仍然太溫和，因為裴克和阿斯麥爾兩人都只是從一個選務高階職位換到另一個類似職位。裴克仍擔任競選團隊的首席軍師。

艾伯哈特說：「德桑提斯必須改變動態。這點很明確，這是職務重新調整，而不是重新布局，因為兩人都已經是高階幕僚。」

在共和黨黨內總統候選人提名戰中，德桑提斯目前聲勢居次，但近幾個月來民調持續走下坡。路透/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，德桑提斯在全國支持率僅13%，遠遠不及前總統川普的47%。

德桑提斯 共和黨 民調

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