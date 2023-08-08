任命案卡關 蘇維思代理勞工部長時限？共和黨要答案

由於參院卡關，華裔勞工部副部長蘇維思今年3月開始代理部長，代理期限有無限制，成為新的政治議題。(路透)

華裔勞工部 副部長蘇維思(Julie Su)可代理部長多久？共和黨國會眾議員要政府稽核處(Government Accountability Office，GAO)給答案；稽核處發言人7日表示，確曾收到國會徵詢相關問題的法律意見，正在處理中。

路透報導，參院 兩黨勢均力敵，若參院長期不確認蘇維思的任命案，白宮打算讓她一直代理下去。

蘇維思曾經國會同意，出任勞工部副部長，白宮認為根據勞工部職位分類法，即使國會不舉行部長任命案的聽證會，她可以無限期代理部長職務。

眾院教育與勞動力委員會主席佛克斯(Virginia Foxx)7月6日去函政府稽核處，問蘇以代理部長身分執掌勞工部，最長可代理多久；該委員會的共和黨眾議員認為，蘇維思的部長職位問題，應受「聯邦職缺改革法」節制。

川普執政時，內閣不乏以代理部長身分主導各部會的先例，參院不通過任命，照樣讓代理部長執行部長職務，川普還說，這樣用人「更有彈性」。

蘇維思是拜登政府首位亞裔、也是首位華裔部長，也是繼趙小蘭之後，第二位華裔女性勞工部長。趙小蘭在布希總統主政時期，擔任八年勞工部長；川普執政時，趙小蘭於2017至2021年任運輸部長。

拜登政府的副總統賀錦麗(Kamala Harris)與貿易代表戴琪(Katherine Tai)也是亞裔，但不領導部會。