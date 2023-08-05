遭議會開除 田納西州2議員補選贏回來
今年3月底田納西州納許維爾(Nashville)一所私立基督教小學發生六人死亡的槍擊案後，三名民主黨籍州眾議員皮爾遜(Justin Pearson)、瓊斯(Justin Jones)、強生(Gloria Johnson)在議場抗議槍枝暴力。共和黨居多數的州眾議會對三人發動開除，投票結果皮爾遜與瓊斯遭逐出議會，但兩人在3日的補選裡都贏回席次。
因為抗議風波而被稱為「田納西三人組」(Tennessee Three)的皮爾遜、瓊斯及強生，只有身為白人女性的強生在開除表決時票數未達門檻而保住席次。同為非裔男性的皮爾遜、瓊斯原本是田州眾議會最年輕的兩位眾議員，結果雙雙遭到開除。這起事件讓兩人成為民主黨陣營的英雄人物。
28歲的皮爾遜與27歲的瓊斯在補選中，雖然在各自選區都面臨對手挑戰，最後還是贏回席次。皮爾遜住在曼菲斯，競選對手為無黨籍候選人強斯頓(Jeff Johnston)；住在納許維爾的瓊斯則遭到共和黨候選人尼爾遜(Laura Nelson)的挑戰。
皮爾遜本月稍早推文寫道：「讓我們對以為能讓86選區噤聲的所有人傳達一個清楚訊息。你們是沒辦法開除社會運動的！」
田州議會本月稍後將召開特別會，討論田州槍枝管制法是否需要修改。美聯社報導分析，共和黨在田州眾議會擁有絕對多數優勢，雖然皮爾遜及瓊斯贏回席次但不會改變兩黨席次，一般預料兩人將力抗共和黨議員推出的某些法案。
皮爾遜與瓊斯都是2022年當選的新科州眾議員，並沒有引起太多注意，直到今春與強生在議場聯手抗議，要求議會加強槍枝管控，兩人的政治行情突然大漲。當時議會大廈外有數千抗議群眾聚集，要求共和黨居多數的州議會必須推出槍枝管制措施，「田納西三人組」在議場拿著擴音器，呼應外面抗議群眾的訴求。
共和黨議員於是宣布三人行動違反眾議會規則，以罕見手段發動開除。
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