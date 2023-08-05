遭議會開除 田納西州2議員補選贏回來

3月底因在田納西州議會議場抗議槍枝暴力的兩名民主黨籍州眾議員皮爾遜(左)、瓊斯(右)在被取消議員頭銜後，3日雙雙在特別選舉中再度當選。(美聯社)

今年3月底田納西州納許維爾(Nashville)一所私立基督教小學發生六人死亡的槍擊案後，三名民主黨 籍州眾議員 皮爾遜(Justin Pearson)、瓊斯(Justin Jones)、強生(Gloria Johnson)在議場抗議槍枝暴力。共和黨 居多數的州眾議會對三人發動開除，投票結果皮爾遜與瓊斯遭逐出議會，但兩人在3日的補選裡都贏回席次。

因為抗議風波而被稱為「田納西三人組」(Tennessee Three)的皮爾遜、瓊斯及強生，只有身為白人女性的強生在開除表決時票數未達門檻而保住席次。同為非裔男性的皮爾遜、瓊斯原本是田州眾議會最年輕的兩位眾議員，結果雙雙遭到開除。這起事件讓兩人成為民主黨陣營的英雄人物。

28歲的皮爾遜與27歲的瓊斯在補選中，雖然在各自選區都面臨對手挑戰，最後還是贏回席次。皮爾遜住在曼菲斯，競選對手為無黨籍候選人強斯頓(Jeff Johnston)；住在納許維爾的瓊斯則遭到共和黨候選人尼爾遜(Laura Nelson)的挑戰。

皮爾遜本月稍早推文寫道：「讓我們對以為能讓86選區噤聲的所有人傳達一個清楚訊息。你們是沒辦法開除社會運動的！」

田州議會本月稍後將召開特別會，討論田州槍枝管制法是否需要修改。美聯社報導分析，共和黨在田州眾議會擁有絕對多數優勢，雖然皮爾遜及瓊斯贏回席次但不會改變兩黨席次，一般預料兩人將力抗共和黨議員推出的某些法案。

皮爾遜與瓊斯都是2022年當選的新科州眾議員，並沒有引起太多注意，直到今春與強生在議場聯手抗議，要求議會加強槍枝管控，兩人的政治行情突然大漲。當時議會大廈外有數千抗議群眾聚集，要求共和黨居多數的州議會必須推出槍枝管制措施，「田納西三人組」在議場拿著擴音器，呼應外面抗議群眾的訴求。

共和黨議員於是宣布三人行動違反眾議會規則，以罕見手段發動開除。