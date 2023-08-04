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稅法重修 共和黨為SALT「免稅額」萬元上限陷分歧

記者胡玉立／綜合報導

2017年曾讓共和黨和民主黨兩黨內部都分裂的「州和地方所得稅和財產稅收減免」(SALT)1萬元上限，現在再次困擾國會。不同的是，2017年國會眾院是民主黨當家，現在是共和黨占多數；共和黨內部已為此議題出現對立。

2017年川普政府推出新稅法(TCJA)，規定2018至2025納稅年度州和地方稅收逐項扣除減免上限1萬元，目的雖是想幫助支付減稅費用，但高稅收州高收入人群受限的擠壓感最強烈。

隨著稅收法案重修，「SALT上限」爭議捲土重來。來自高稅收州競爭激烈選區的共和黨議員同聲表示，除非稅收法案起草人、密蘇里州共和黨眾議員史密斯(Jason Smith)同意提高或取消1萬元SALT限額，否則他們將阻止共和黨稅收法案。

代表洛杉磯地區選區的加州共和黨聯邦眾議員賈西亞 (Mike Garcia) 說：「我所在的選區，只要有房有工作，就會到達1萬元上限。如何處理好SALT議題，將決定我們能否保住多數席位。」

談到選票，地理有時勝過意識形態；SALT上限對不同選區的影響程度有別，明顯打亂有關稅收的常見黨派言論立場。高稅收州郊區最不想要SALT上限，選舉時競爭也激烈；正是這些地區讓民主黨在川普執政期間控制了眾議院，並在去年共和黨轉向微弱多數的過程中發揮關鍵作用。

2017年眾院在12名共和黨人反對下通過稅收法案，但現在眾院共和黨只有222票對212票的微弱多數，沒什麼緩衝空間。眾院歲出入委員會主席史密斯表示，他一直在與高稅收州共和黨議員會面，相信有足夠票數可讓法案在暑假後於眾院過關。

代表長島東部的紐約州共和黨眾議員拉洛塔(Nick LaLota)要求調高上限；他說：「我將繼續堅定立場，此事對我的許多選民是賴以生存的氧氣。」賈西亞表示他會同意將上限加倍；他說，將SALT上限維持在1萬元，是繼續對他的選民「比中指」。

共和黨 眾院 眾議員

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