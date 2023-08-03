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共和黨總統初選 眾家候選人不約而同主打中國威脅

中央社／新罕布什爾州羅徹斯特2日綜合外電報導
佛羅里達州長德桑提斯。 （路透）
佛羅里達州長德桑提斯。 （路透）

共和黨內有意問鼎總統大位的佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）7月31日就經濟政策發表演說時一再批評中國挖美國財政實力的牆腳，在20分鐘演說裡提到中國不下11次。

路透報導，就在民主黨籍總統拜登政府試圖穩定美、中兩大經濟體的激烈競爭之際，這是中國議題已經成為共和黨總統初選主軸的最新跡象。共和黨眾家候選人在競選活動、數位廣告和政策演說中，每天都會提到中國。

德桑提斯在演說中表示，美國的「專制敵人」中國正在掠奪工業機密、竊取製造業工作機會。要解決這個問題，他將會撤銷中國的「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations）地位並且對某些出口類型做出限制。

前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）也投身共和黨內初選，選戰主軸同樣是對抗中國。就在德桑提斯上述談話前數分鐘，海利剛公布抗中計畫，把中國稱為「自從第二次世界大戰以來美國面臨的最危險威脅」。

同一天，「新聞週刊」（Newsweek）刊登再戰白宮大位而且聲勢看漲的前總統川普（Donald Trump）投書，內容指控司法部對他進行追殺，因為他試圖「終結把我們國家出賣給共產主義國家中國」。

共和黨候選人不只主打國家安全威脅，同時強調與中國經濟脫鉤才是美國經濟健全的關鍵。

同樣爭取共和黨提名的南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）7月刊登廣告指出：「他們大買我們的農地、監控我們的小孩、竊取我們的工作。」

在上次美國總統選戰中，中國一直被視為敵人，尤其是川普。他上任後對北京升高施壓、發表對抗性言論，而且在貿易上採取限制性立場。

政治操盤手們指出，由於美國民意正在轉變風向，攻擊中國的情況在這次共和黨初選中更為頻繁，政見也更大膽。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）2016年角逐共和黨總統初選時的政治策士蘇利文（Terry Sullivan）說：「無論是（短影音分享應用程式）TikTok還是間諜氣球，在美國公眾眼中，中國的經濟和軍事威脅已經大到前所未見的程度。」

與此同時，爭取連任的總統拜登已經公布限制中國進入美國巿場的一系列新規定和新命令。除了和黨內對手競爭之外，共和黨眾家候選人也試圖向民眾證明自己將會比拜登更強硬。

據皮尤研究中心（Pew Research Center）7月底公布的調查顯示，約50%美國人認為中國是美國的最大威脅，其次是17%受訪者回答俄羅斯。

這項結果與皮尤研究中心2019年上一次類似調查迥異。當時美國民眾認為中、俄對美國的威脅程度相當。

共和黨 拜登 德桑提斯

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