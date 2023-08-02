參院外委會主席梅南德茲再爆收賄 妻被鎖定

圖為梅南德茲梅與妻子娜丁‧阿斯拉尼安，參加白宮宴會。(Getty Images)

參院外交關係委員會主席、民主黨籍新澤西州 聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)2017年捲入收賄案件，但後來獲得法官裁定無效審判(mistrial)，但他如今再度身陷收賄調查；紐約時報 1日報導，梅南德茲梅開二度的妻子娜丁‧阿斯拉尼安(Nadine Arslanian)已成為聯邦調查人員鎖定關鍵。

紐約時報分析，梅南德茲正準備角逐參議員四連任，受賄調查結果可能牽動新澤西州與華府 政壇的政治版圖。

2017年，梅南德茲遭控接受招待前往多明尼加，卻未依照規定向國會報備。這起官司後來因為陪審團無法達協議而流審(hung jury)，檢方也撤銷起訴。

紐約時報報導，69歲的梅南德茲不到十年再度面臨收賄的犯罪調查，曼哈頓聯邦檢察官還鎖定2020年與梅南德茲結婚的阿斯拉尼安。報導引述知情人士報導，調查人員追查重點在於梅南德茲夫妻是否收受阿斯拉尼安友人餽贈的禮物，做為政治利益的交換條件。

報導指出，56歲的阿斯拉尼安過去幾十年來生活低調，雖然擁有紐約大學(New York University)法語及文化碩士，卻在家過著相夫教子的日子。友人形容她擅長社交、聰明、對於流行時尚非常敏銳。

2005年離婚後，阿斯拉尼安財務狀況出現問題，房子遭銀行拍賣；嫁給梅南德茲後，她在2020年成立國際顧問公司，個人資產包括價值25萬元的黃金。

根據梅南德茲競選財務申報，這回遭到聯邦調查後，律師費支出從今年1月以來累計已29萬元。

報導指出，阿斯拉尼安友人、從事食品進口生意的埃及裔新州企業家哈納(Wael Hana)也被鎖定的調查目標；聯邦檢方與聯邦調查局(FBI)正調查梅南德茲夫妻是否收受哈納公司贈送豪華轎車及華府公寓。

哈納發言人今年稍早對媒體表示，哈納從事伊斯蘭教律法合法食物(halal)進口，未獲任何美國公職官員協助。