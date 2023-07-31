上半年法律費用高達4000萬 美媒曝川普想取回政治獻金 恐有財務危機

「華盛頓郵報」今報導，美國前總統川普的政治行動委員會預計明天發布報告，披露委員會2023年上半年花費約4000萬美元的法律費用，來為川普及其顧問辯護。（路透）

「華盛頓郵報」今天報導，美國前總統川普 的政治行動委員會（PAC）預計明天發布報告，披露委員會2023年上半年花費約4000萬美元的法律費用，來為川普及其顧問辯護。

路透社報導，「紐約時報 」另外報導指出，政治行動委員會想從一個支持川普的團體取回6000萬美元。川普已表態角逐2024年總統大選共和黨黨內提名。

川普競選團隊尚未對此發表評論。

華郵引述知情人士報導說，川普「拯救美國」政治行動委員會（Save America PAC）在法律費用上的支出，引起檢方關注川普與證人之間是否有利益衝突。這位不具名的人士表示，川普的委員會預計在明天提交的文件中披露約4020萬美元的法律支出。

川普在佛州 面臨數十項聯邦指控，原因是他在佛州寓所保留敏感的政府紀錄。成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費案後，他也在紐約州面臨指控。

「紐約時報」援引兩名不具名消息人士的話指出，川普用以支付法律費用的「拯救美國」政治行動委員會，今年面臨開銷高昂，以致要求取回6000萬美元的政治獻金，這顯示川普可能有財務危機。