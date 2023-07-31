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CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

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CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

編譯陳韻涵／綜合30日電
CNN民調分析稱，川普明年當選的機率非常大。(路透)
CNN民調分析稱，川普明年當選的機率非常大。(路透)

前總統川普已面臨兩宗起訴官司，未來可能更多；政治分析師曾認為川普回鍋白宮是作白日夢，但大多數人如今紛紛改口。有線電視新聞網(CNN)民調分析更稱，川普明年當選的機率非常大。

川普目前占據共和黨史上最強參選人優勢，他目前的勢頭比2020年和2016年還強。 

鑑觀歷史，從來沒有人像川普一樣，不是爭取連任，支持率在大選初期就這麼高；川普的全國初選民調支持率超過50%，比所有黨內對手加總都還高。

過去在大選前一年的下半年，支持率超過50%的總統參選人分別是2000年的高爾(Al Gore，民主黨)和布希(George W. Bush，共和黨)，以及2016年的喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton，民主黨)，而高爾仍是唯一贏得每場總統提名選戰的非時任總統，而布希和柯林頓在後來的初選中喪失全國初選民調優勢。 

隨著共和黨初選日期逼近，緊追著川普的參選人、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)全國民調剩不到20%，其他候選人的支持率不超過10%，這讓川普平均大勝對手30個百分點。

大選前一年的下半年，曾有支持率超過10%的參選人後來贏得提名，但從來沒有差距30個百分點的人敗部復活，目前差距最大的紀錄是選前一年的下半年差距20個百分點，分別是1972年的民主黨麥高文(George McGovern)、1976年的卡特(Jimmy Carter)，以及2008年的歐巴馬(Barack Obama)。

對川普而言，贏得初選是一回事，他在過去八年的幾乎每次初選民調中都霸占領先地位；但令人訝異的是，大多數國民認為川普迄今兩宗訴訟有理，但他可能再次對上拜登總統仍具競爭力。

馬奎特大學(Marquette University)法學院民調顯示，拜登和川普的支持率相當，且受訪的川普支持者數量極少；美國廣播公司與華盛頓郵報(ABC News/WP)的三項民調都顯示川普領先拜登，但都落在誤差範圍內；其他民調則顯示，拜登僅略占上風。

CNN分析，拜登和川普的民調如此接近並不意外，畢竟民調是以兩位不受歡迎的候選人徵詢受訪者的看法；明年大選結果可能由少數搖擺州決定，而搖擺州在選前一年多的民調數據有限。

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