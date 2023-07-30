白宮請最高法院介入 恢復幽靈槍管制

拜登總統在白宮公開展示「購買、組裝、射擊套組」幽靈槍，請求最高法院恢復對於這種沒有序號的武器管制法規。(路透)

民眾可以自行組裝、追蹤困難且具有殺傷力的幽靈槍(ghost gun)，近幾年面臨輿論檢討聲浪，拜登 政府對幽靈槍訂定限制規範，本月初卻被德州 北區聯邦區域法院擋下，理由是行政部門逾越權限。拜登政府日前請求最高法院恢復幽靈槍法規。

司法部 2022年對幽靈槍套組的銷售訂定限制，但規定卻在7月5日被德州北區聯邦區域法院法官歐康諾(Reed O'Connor)以全國禁止令擋下。拜登政府請求大法官撤銷歐康諾發布的禁止令，同一時間則準備向位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院上訴。

司法部2022年頒布的管控措施，目的在於防止自製手槍變得氾濫。管制措施內容包括禁止沒有序號的「購買、組裝、射擊套組」(buy build shoot kits)網路銷售，或沒有進行背景調查的實體商店販賣。

根據媒體報導，「購買、組裝、射擊套組」，可以在短短20分鐘之內，組裝完成一把可供射擊的手槍。

對於幽靈槍是否算是真槍，司法部規定也做出澄清。規定指出，幽靈槍符合聯邦「槍枝管制法」(Gun Control Act)中關於「槍枝」(firearms)定義，因此依據規定必須有序號(serial numbers)，製造商必須持有執照。司法部規定指出，出售幽靈槍套組的賣家也必須持有執照，交易之前必須對購買者完成背景調查。

持槍民眾以及擁槍權益倡議團體，則向德州北區聯邦區域法院提告，對司法部規定提出挑戰。

聯邦第五巡迴上訴法院24日拒絕推翻歐康諾的裁決。

拜登政府在聲請動議中對最高法院大法官指出，歐康諾裁決如何成立，將導致數量龐大、無法追蹤的幽靈槍進入全美各地社區，狀況發展將不可逆轉。

白宮指出，菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)，2021年接到2萬件執法機關查獲幽靈槍的通報案例，是2016年時的十倍。