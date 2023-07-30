華府犯罪率飆升 引國會關注與角力

雖然總體犯罪數字維持相對穩定，但最近數年，華府犯罪率一直持續攀升，已引起國會關注，也造成政治漩渦。(Getty Images)

政府官員強調，首都華府 的總體犯罪數字維持相對穩定，目前凶殺率遠低於上世紀80及90年代的水平，當時華府的人均謀殺率經常高於全國；然而最近數年，犯罪率一直持續攀升，已引起國會關注，也造成政治漩渦。

2022年，華盛頓凶殺案一度下降約10%，但現在凶殺案數字較去年同期增加15%，而且極有可能連續第三年超過200起。

警方指出，凶殺和劫車是增加最快的犯罪，這也是最損害公眾信心的案件，光是今年6月已發生140起劫車案，是五年多來單月最高的數字。

由於犯罪率飆升，引起國會議員關注，眾院共和黨 人已加強對華府的監督，眾院監督問責委員會5月舉行聽證會，要求多名地方官員出席，包括華府市長包瑟(Muriel Bowser)。共和黨人自占國會眾院占多數後，對華府的態度和行動更加激進。

委員會最初提出全面重寫華府的刑事法律，但提交到眾院時遭到否決，包瑟反對國會干預地方事務，此前也反對這個提案。

今月初，委員會通過由華府市議員平托(Brooke Pinto)提出的緊急公共安全立法作為臨時解決方案，該法案將公開開槍定為重罪，讓當局在審判前較容易拘留嫌犯。平托認為華盛頓正處於緊急狀態，已不是祕密。包瑟也支持這個方案。

但緊急法案不受國會審查的期限只有90天，之後還是要由國會決定是否正式立法。

民主黨籍的包瑟無疑被捲入國會兩黨的政治漩渦裡，共和黨人經常指責她反對全面重寫華府刑事法律，是對犯罪問題的軟弱表現。

各方指出，助長暴力的一個主要因素是大量槍枝湧入華府，一場小糾紛很容易就引發致命槍擊事件，尤其是「幽靈槍」的出現，更加劇了槍枝暴力。

聯邦檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)將非法槍枝比喻為病毒，指社區內病毒愈多，就愈多人喪命。