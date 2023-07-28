外國個人、團體、國內大企業買美農地 兩黨擬立法設限

兩黨國會議員聯手推動立法，擬針對外國個人和團體以及國內大型企業持有美國農地設限，防堵投資者及外國人購買美國農地將推升農地價格、威脅國家安全。(Getty Images)

在民主黨 籍參議員布克(Cory Booker)近來大力推動下，兩黨國會議員正聯手推動立法，擬針對外國個人和團體以及國內大型企業持有美國農地設限。

農地相關團體及立法者擔心，投資 者及外國人購買美國農地將推升農地價格、威脅國家安全。

布克27日提出最新法案「農民農地法」(Farmland for Farmers Act)，將禁止絕大多數企業、退休基金及投資基金購買或承租農地。

布克透過聲明說：「我們應保護農地，避免成為基金公司的投資策略選項。」

根據全國房地產投資信託委員會(National Council of Real Estate Investment Fiduciaries)的農地指數(Farmland Index)、美國教師保險和年金協會(TIAA)旗下資產管理公司Nuveen Natural Capital、瑞銀集團旗下UBS Farmland Investors等機構型投資者目前在美擁有農地價值約159億元。

部分參議員擔心國外競爭對手藉由收購美國土地取得影響力，最近紛紛推出法案限制外國投資者持有美國農地，包括愛阿華州共和黨籍的恩斯特(Joni Ernst)及蒙大拿州民主黨籍的特斯特(Jon Tester)。

參院25日通過「國防授權法」(National Defense Authorization Act)修正案，將加強聯邦對外國人購買農地的審查權限，並限制中國、俄羅斯、伊朗和北韓國籍者購買。

根據農業部 資料 ，中國在美持有農田比率占所有外資農田不到1%，加拿大持有31%。

全國家庭農場聯盟(National Family Farm Coalition)國家計畫協調員特里克爾(Jordan Treakle)說，企業持有農地將影響土地價格，這是農村社區更迫切的問題。

農業部指出，2022年全美農地平均價格為每英畝3800元，創歷史新高，較2008年大漲75%。

據稱，布克希望將所提法案納入今年的農業法案；農業法案每五年通過一次，旨在為農業和營養方案提供資金。