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白宮壓力大? 拜登愛犬「司令」4個月咬傷7人

編譯陳韻涵／綜合26日電
第一家庭在白宮內飼養的德國牧羊犬「司令」，在四個月內已咬傷七人。(美聯社)
第一家庭在白宮內飼養的德國牧羊犬「司令」，在四個月內已咬傷七人。(美聯社)

第一家庭在白宮內飼養的德國牧羊犬「司令」(Commander)，在四個月內已咬傷七人，其中一名特勤局人員甚至嚴重到需要轉介醫院接受治療。

保守派政府觀察團體「司法觀察」(Judicial Watch)25日公布透過「資訊自由法」(Freedom of Information Act)取得的訴訟文件，內容顯示未滿2歲的「司令」在2022年10月到2023年1月期間，已涉入十宗攻擊事件。 

「司令」是跟隨拜登一家進入白宮的第三隻狗，第一隻狗「冠軍」(Champ)於13歲死亡，第二隻狗「少校」(Major)在2021年因為不適應白宮生活而咬人，後來離開白宮，送給拜登家的朋友飼養。

電郵指出，「司令」去年11月的一宗咬人事件，造成一名官員右手上臂和大腿受傷，此人「必須利用鋼製推車來掩護自己躲避攻擊」，且此人受傷後「痛苦不堪」。

另一段通訊內容則顯示，官員被警告「司令展現極具攻擊性的行為」。

電郵指出，「牠朝我衝來，第一夫人無法控制(司令)，牠持續繞著我打轉」、「官員或特勤局人員被咬，只是遲早的事」。

去年11月的另一封訊息是一名官員所寫的備忘錄，指他們準備前往值勤區域時，「發現司令和第一夫人在甘迺迪花園」。

這名被害人表示，「就在我行走之際，我發現司令離開花園，朝我衝過來；我迅速停下並把手伸出來，司令便咬了我的左大腿，接著跑回第一夫人身邊」。受害官員表示，「被咬傷的地方，至今依然瘀青且疼痛」。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)25日表示，第一家庭寵物咬傷人的事件歸咎於官邸「對於家庭寵物來說，是一個獨特且經常充滿壓力的環境」、「對我們而言都充滿壓力了，何況是寵物」。

尚皮耶表示，第一家庭已與特勤局和行政住宅區的職員合作，對「司令」增加額外的放繩與訓練措施，並規畫讓狗跑跳運動的區域。

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