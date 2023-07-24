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副國務卿雪蔓將退休 職務暫由政治次卿代理

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副國務卿雪蔓將退休 職務暫由政治次卿代理

中央社／華盛頓24日專電
副國務卿雪蔓將於28日退休，結束她長達30年的外交生涯。（路透）
副國務卿雪蔓將於28日退休，結束她長達30年的外交生涯。（路透）

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天宣布，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於28日退休，結束她長達30年的外交生涯。新任副國務卿提名獲國會批准前，雪蔓職務暫由政治事務次卿盧嵐（Victoria Nuland）代理。

國務院5月中已宣布雪蔓即將退休的消息。當時外媒報導指出，離職將於6月30日生效。

不過，布林肯今天透過聲明正式宣布，本月28日將是雪蔓任期最後一天。在繼任人選提名獲國會確認前，總統拜登（Joe Biden）指派政治事務次卿盧嵐擔任代理副國務卿。

布林肯在聲明中以「卓越非凡」（extraordinary）一詞，形容雪蔓長達30年的外交生涯成就。

他表示，不論是雪蔓為3任總統、5位國務卿效力期間的工時或飛行里程，抑或是她所處理與解決的難題、強化的夥伴關係、指導的人士與改善的無數美國人民生活，雪蔓職涯方方面面都堪稱卓越非凡，而這要歸功於她的領導能力。

布林肯回憶，拜登要他接下國務卿職位時，自己就知道要找長年作為同事與友人的雪蔓當他的夥伴。他還說：「對於過去兩年多的夥伴關係，我再感恩不過了。」

拜登目前尚未宣布雪蔓的接任人選，但美國政治新聞媒體Politico於5月23日曾引述一位美國資深官員說法，目前認真考慮的人選有5或6位。

報導提到，其中3人名字反覆出現，包括盧嵐、副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）與國務院顧問查列特（Derek Chollet）。

另外還有一個預料之外的名字被提及，那就是前民主黨籍聯邦眾議員、曾擔任國務院「民主、人權暨勞工局」助卿的馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）。

報導引述另外兩名資深官員的說法，范納是最受青睞人選，原因是他有相關工作經歷。

報導指出，范納曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內，先後擔任國務卿幕僚長、國務院政策規劃主任；布林肯2014年獲提名擔任副國務卿前，正是擔任范納的目前職位。

國務卿 布林肯 國務院

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