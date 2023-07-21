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機師退休年齡提高 眾院通過法案 緩解航空公司勞力短缺

記者胡玉立／綜合報導
國會眾院20日以351票對69票通過法案，將民航駕駛員退休年齡從65歲提高到67歲，並且招募及培訓新進空中交通管制員和其他航空工作人員。(美聯社)
國會眾院20日以351票對69票通過法案，將民航駕駛員退休年齡從65歲提高到67歲，並且招募及培訓新進空中交通管制員和其他航空工作人員。(美聯社)

為緩解航空公司勞動力短缺問題，讓航空旅行在需求激增情況下更加可靠，國會眾院20日以351票對69票批准立法，將民航駕駛員退休年齡從65歲提高到67歲，並且招募及培訓新進空中交通管制員和其他航空工作人員。

這項為期五年的聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)重新授權法案，接下來將移交參院，與該院商業委員會手中的法案併成一案。國會必須在10月1日之前通過重新授權措施或權宜延期，以免航空系統陷入癱瘓。

眾院法案通過前，議員讚揚兩黨對法案採取合作立場，稱這將使航空旅行更加安全高效。起草該法案的眾院交通基礎設施委員會主席、密蘇里州共和黨眾議員格雷夫斯(Sam Graves)表示，「這對我們的經濟、數以百萬計的就業機會以及每年依賴國內航空系統的8億5000萬名乘客來說，至關重要」。

拜登政府支持這項眾院法案。但白宮也表示，該法案在改善消費者保護方面仍然不足。

聯合航空總裁哈特(Brett Hart)20日在財報電話會議上表示，FAA重新授權，是目前可以為旅客和美國經濟做出的最佳投資之一。

目前聯邦參院也正在審議相關法案，擴大消費者保護，讓民眾在航班遭取消或嚴重延誤時更容易獲得退費；參院法案並要求航空公司在航班中斷期間與客戶加強溝通。但參議員對於是否允許國內機場提供更多起降時刻以及改變飛行員培訓要求等問題，針鋒相對。

疫情後旅行需求的增加，加上飛行員、空中交通管制員和其他航空人員勞動力持續短缺，航空公司運作壓力沉重。最近多次發生飛機險些在跑道碰撞事故，航空公司將其歸咎於系統負荷過重。

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