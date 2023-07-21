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大法官道德準則 參院司法委員會批准法案

記者胡玉立／綜合報導
聯邦最高法院。(Getty Images)
聯邦最高法院。(Getty Images)

參院司法委員會20日批准立法，要求最高法院對大法官採取更嚴格道德標準。最近有關大法官接受資助旅行等報導甚囂塵上，引發各方質疑；民主黨議員推動這項法案做為回應，但共和黨人一致反對，指這樣做可能「摧毀」最高法院；該法案在參院全體會議上過關的機會微乎其微。

參院司法委員會20日的表決結果明顯呈現黨派立場。該法案制定了最高法院的道德準則和執行程序，規範有關迴避、收禮和潛在利益衝突的透明度新標準。

民主黨籍的參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin)表示，這項立法將是人們重拾對最高法院信心的「關鍵第一步」。德賓還表示，若任何參議員從事類似被披露的大法官的活動，都會被視為違反道德準則，但是「對街的大法官情況卻不是這樣」。

共和黨人指責民主黨的這項立法是藉機反對最高法院的判決。參院司法委員會共和黨資深委員格拉斯利(Chuck Grassley)說：「這是為了騷擾和恐嚇最高法院。」

前任共和黨籍司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)也表示，民主黨人試圖透過緊縮迴避規則來取消保守派大法官參與某些決定的資格，這麼做會「摧毀」最高法院，該法案「就是對最高法院本身的攻擊」。他要求國會不要插手最高法院事務，並且重視權力分立。

這項法案是在非營利調查新聞組織ProPublica報導了大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)與達拉斯億萬富翁、共和黨金主克勞(Harlan Crow)過從甚密之後，獲得大力推動。據稱，克勞向從湯瑪斯和家人處購買三處房產，交易價值超過10萬元，但湯馬斯從未透露此交易。該組織還透露，克勞在幾十年間提供了湯瑪斯和他妻子價值數十萬元的年度假期和旅行。

大法官 參院 共和黨

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