拜登兒案餘波未息 共和黨眾議員在聽證會提問時秀他「壞壞照」

美國共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林19日在眾院監督與問責委員會舉行聽證會期間，出示了看上去像是拜登總統之子杭特的性行為照片，立即引來民主黨籍眾議員們的斥責。（照片翻攝：Twitter / Rep. Marjorie Taylor Greene）

美國共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員 格林（Marjorie Taylor Greene）19日在眾院 監督與問責委員會舉行聽證會期間，出示了看上去像是拜登 總統之子杭特的性行為照片，立即引來民主黨籍眾議員們的斥責。

華盛頓郵報報導，眾院監督與問責委員會當時正在聽取涉及針對杭特．拜登稅務調查的2位美國國稅局（IRS）吹哨人證詞，格林則在她的質詢時間拿出了印著露骨色情照片的手舉板。

Here is proof Hunter Biden paid prostitutes through his law firm, OWASCO PC, and trafficked his victims across state lines in violation of the Mann Act.



Not only that, IRS whistleblowers confirm Hunter Biden committed tax fraud by deducting payments to prostitutes from OWASCO’s… pic.twitter.com/JAB0cPMNrM — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 19, 2023

根據新聞，格林在開始提問之前，就先行發出了警告，「我想讓委員會與每個在家收看的人知道，請家長酌情觀看」，並在提問接近尾聲時出示了照片。

從現場畫面可見到，照片裡的性器官與其他人臉龐都被黑色方塊擋住，唯獨似乎是杭特．拜登的面容沒有進行處理。格林在沒有任何證據的情況下，指出這些照片顯示杭特．拜登「製作色情作品」。國會山莊報指出，格林指稱杭特．拜登不當利用自家公司核銷了召妓費用，並詢問了以賣淫為目的跨越州界運送女性定為刑事犯罪的「曼恩法案」（Mann Act）相關問題。

儘管格林的舉動引發了其他眾議員的抗議、嘲笑與指責，但同黨成員沒有表現出打退堂鼓的跡象。眾院監督與問責委員會官方推特帳號由占多數的共和黨人管理，就轉發了格林提問與出示手舉板的影像，委員會主席柯默（Rep. James Comer）的發言人則未立即回應華郵置評請求。