拜登兒案餘波未息 共和黨眾議員在聽證會提問時秀他「壞壞照」

美國共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)19日在眾院 監督與問責委員會舉行聽證會期間,出示了看上去像是拜登 總統之子杭特的性行為照片,立即引來民主黨籍眾議員們的斥責。

華盛頓郵報報導,眾院監督與問責委員會當時正在聽取涉及針對杭特.拜登稅務調查的2位美國國稅局(IRS)吹哨人證詞,格林則在她的質詢時間拿出了印著露骨色情照片的手舉板。

Here is proof Hunter Biden paid prostitutes through his law firm, OWASCO PC, and trafficked his victims across state lines in violation of the Mann Act.



Not only that, IRS whistleblowers confirm Hunter Biden committed tax fraud by deducting payments to prostitutes from OWASCO’s… pic.twitter.com/JAB0cPMNrM