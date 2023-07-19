第3黨出現 拜登恐落敗 曼欽無黨參選？「不當攪局者 要選就要贏」

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽，受到外界關注是否可能循第三黨管道參選總統。(美聯社)

近來媒體報導一再指出，若第三黨候選人或獨立候選人出現，恐導致拜登 總統連任失敗。有線電視新聞網(CNN)分析，第三黨候選人贏得2024年總統大選的機會雖然非常渺茫，但拜登如果在2024年敗選，主要原因可能就是第三黨候選人分走票源。

對於是否可能循第三黨管道參選總統，民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)在新罕布夏州聖安塞姆學院(Saint Anselm College)舉行的「無標籤」(No Labels)論壇上說，並不打算在2024年大選扮演「攪局者」(spoiler)。

「我參加選舉從來不是為了攪局，我都是為了勝利而參選。」曼欽指出：「如果我參加選舉，我一定會贏。」

曼欽說，華府黨派政治已逐漸萎縮，兩黨政治的「經營模式」為「越分裂越有好處」。曼欽對參加論壇的觀眾說：「我們在這裡就是要確保美國人民能有其他選擇。」

以目前民調來看，拜登與前總統川普 的支持度，差距只在1%至2%之內，選情如此緊繃的情況下，倘若少部分選民改為支持第三黨候選人，而不投票給拜登或川普，對於選舉結果將產生重大影響。

CNN分析，從今年選情可以清楚看出，想投給第三黨候選人的選民已經存在，理由是拜登、川普都不受歡迎，民調顯示，約有20%選民對拜登或川普都沒有好感。

報導指出，黨內初選都還沒登場的現在，媒體標題就強調民主黨擔心第三黨候選人出現，等於默認了拜登確實不受歡迎。相較之下，在2000年大選的相同時間點，當時對於第三黨候選人的憂慮幾乎不存在。

如果跟2020年大選比較則可看出已經出現的基本改變是，拜登受歡迎程度大不如前，除非出現重大變因，否則拜登必須爭取到不喜歡他的選民願意投票相挺，才能贏得連任。相較之下，2020年大選時，拜登只需要喜歡他的選民支持就足以當選。

CNN指出，相同狀況也發生在川普身上。川普從來不擁有喜愛程度超過討厭程度的狀況，川普能在2016年大選勝出主要是因為不喜歡川普也不喜歡民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的選民中，最後有20%還是把票投給了川普。