只有7萬人 拜登競選總部選在老家德拉瓦威明頓

拜登總統18日宣布2024年大選競選總部，將設在德拉瓦州威明頓。(美聯社)

拜登 總統18日宣布2024年大選競選總部，將設在老家德拉瓦州 威明頓(Wilmington)，人口僅有7萬人的威明頓也是30年來，作為總統候選人競選總部的最小規模城市。

「我的家庭價值觀、恆久不變的樂觀態度以及我對全國中產階級支持我們國家的堅定信念，皆來自於我的家鄉德拉瓦州。」 拜登在聲明中並強調：「我為了爭取連任設置競選總部，再也沒有比這裡更好的地點，這場大選就是為了捍衛這些價值。」

拜登政府前白宮新聞幕僚貝汀菲爾德(Kate Bedingfield)表示：「四年前，在威明頓和費城 之間，進行一場非常激烈的辯論，如今拜登有機會把連任競選總部，設在威明頓，感覺極具意義。」

不過即使是德拉瓦州最大城，威明頓和費城在政治上的重要性，也根本無法相比，尤其2024大選，賓州被視為拜登可否順利連任的關鍵致勝州。

根據費城問詢報報導，拜登預計20日訪問費城；這是他自2021年以來第六度造訪，貝汀菲爾德表示：「將競選總部設在威明頓，是強化總統主張的家庭價值觀，非常重要的一部分，因為他就是在德拉瓦州威明頓成家立業，並撫養孩子長大。」

拜登競選團隊主席、德拉瓦州聯邦眾議員羅切斯特(Lisa Blunt Rochester)也表示：「德拉瓦州代表整個美國，我們擁有城市、郊區、鄉村和沿海，我們的人口統計數據，反映這個國家的現況。」

自宣布爭取連任以來，拜登競選活動規模仍處於草創階段，包括本周稍早增聘的三名新人，其競選團隊僅有七人規模。

另外拜登-賀錦麗陣營、民主黨全國委員會及其聯合籌款委員會今年第二季募款金額已達7200萬元，共和黨初選民調遙遙領先的前總統川普，同期募款金額也超過3500萬元。