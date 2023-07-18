我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

「新冠會挑種族 華人最具免疫力」 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視

記者顏伶如／綜合報導
2024年總統大選民主黨參選人小羅伯‧甘迺迪上周在演說時多次提到陰謀論說詞，把新冠病毒與中歐猶太人、華人聯在一起，引發民主黨譴責。(路透)
2024年總統大選民主黨參選人小羅伯‧甘迺迪上周在演說時多次提到陰謀論說詞，把新冠病毒與中歐猶太人、華人聯在一起，引發民主黨譴責。(路透)

正在角逐民主黨總統初選的小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)上周在記者會上聲稱猶太人、華人對新冠病毒最具免疫力，引發種族歧視爭議。民主黨國會競選委員會(Democratic Congressional Campaign Committee，DCCC)17日發表聲明，批評甘迺迪言論充滿反猶太人、反亞裔的種族主義與仇恨，由此可見甘迺迪「不適合擔任公職」。

紐約郵報(New York Post)報導，甘迺迪上周在紐約上東城(Upper East Side)一場記者會上，多次提到沒有根據的陰謀論說詞，把新冠病毒與中歐猶太人、華人聯結在一起。

根據報導，甘迺迪發言時說：「有一種論點是，新冠病毒會以種族挑選攻擊對象，某些族裔受到感染的比例特別高。」他指稱，新冠病毒較常攻擊白種人與非裔，中歐猶太人與華人則對新冠病毒最具免疫力。

紐約郵報報導，甘迺迪發言時指稱，不知道病毒是否有意挑選感染對象，但有研究顯示不同種族、族裔受到病毒影響程度不同。

民主黨國會競選委員會主席、華盛頓州聯邦眾議員戴貝尼(Suzan DelBene)在聲明中說，甘迺迪的言論「證明了他不適合擔任公職」。

戴貝尼在聲明中說，甘迺迪上周發表了應該受到譴責的反猶太人、反華人言論，用意在於讓帶有傷害、早就遭到拆穿的種族歧視比喻得以永久存在。

戴貝尼發表聲明之前，眾多民主黨人已經紛紛譴責甘迺迪。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)主席哈里森(Jaime Harrison)在推特發文譴責甘迺迪的發言。

哈里森在推文中表示，甘迺迪的發言不代表民主黨的觀點。哈里森指出，甘迺迪的發言內容讓人感到非常不安，「我希望表明的是，這些論述絕不代表民主黨的看法」。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)也在推特發文批評甘迺迪指出：「很難想像有任何一個做兒子的人，可以比甘迺迪更能讓他的父親蒙羞。」

遭到輿論圍剿之後，甘迺迪則說，紐約郵報報導內容有誤，「我並不相信，也從來沒有暗示說病毒有刻意的族裔影響」。

民主黨 猶太 華人

上一則

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下一則

加國野火煙霾再襲美 中西部、東北部空氣品質拉警報

延伸閱讀

聲稱新冠病毒會挑種族 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視

聲稱新冠病毒會挑種族 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視
初選對手變副手？川普點名兩人是不錯的內閣人選

初選對手變副手？川普點名兩人是不錯的內閣人選
不明飛行物紀錄 眾院推法案解密 兩黨議員力挺

不明飛行物紀錄 眾院推法案解密 兩黨議員力挺
眾院推法案解密「UFO紀錄」 兩黨議員力挺

眾院推法案解密「UFO紀錄」 兩黨議員力挺

熱門新聞

美國聯合航空一架由德州休士頓飛往荷蘭阿姆斯特丹的客機，在起飛後僅2小時便改降芝加哥歐海爾國際機場，原因是1名商務艙乘客點不到想吃的飛機餐而大鬧機艙。(路透)

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

2023-07-11 02:08
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

2023-07-10 10:42
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
美國銀行(Bank of America)遭指擅自為客戶開戶、信用卡累積紅利拖欠不發、濫收俗稱「垃圾收費」(junk fees)的各種款項。(美聯社)

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

2023-07-11 11:04

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截