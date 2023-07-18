「新冠會挑種族 華人最具免疫力」 小羅伯‧甘迺迪遭批歧視

2024年總統大選民主黨參選人小羅伯‧甘迺迪上周在演說時多次提到陰謀論說詞，把新冠病毒與中歐猶太人、華人聯在一起，引發民主黨譴責。(路透)

正在角逐民主黨 總統初選的小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)上周在記者會上聲稱猶太 人、華人 對新冠病毒最具免疫力，引發種族歧視爭議。民主黨國會競選委員會(Democratic Congressional Campaign Committee，DCCC)17日發表聲明，批評甘迺迪言論充滿反猶太人、反亞裔的種族主義與仇恨，由此可見甘迺迪「不適合擔任公職」。

紐約郵報(New York Post)報導，甘迺迪上周在紐約上東城(Upper East Side)一場記者會上，多次提到沒有根據的陰謀論說詞，把新冠病毒與中歐猶太人、華人聯結在一起。

根據報導，甘迺迪發言時說：「有一種論點是，新冠病毒會以種族挑選攻擊對象，某些族裔受到感染的比例特別高。」他指稱，新冠病毒較常攻擊白種人與非裔，中歐猶太人與華人則對新冠病毒最具免疫力。

紐約郵報報導，甘迺迪發言時指稱，不知道病毒是否有意挑選感染對象，但有研究顯示不同種族、族裔受到病毒影響程度不同。

民主黨國會競選委員會主席、華盛頓州聯邦眾議員戴貝尼(Suzan DelBene)在聲明中說，甘迺迪的言論「證明了他不適合擔任公職」。

戴貝尼在聲明中說，甘迺迪上周發表了應該受到譴責的反猶太人、反華人言論，用意在於讓帶有傷害、早就遭到拆穿的種族歧視比喻得以永久存在。

戴貝尼發表聲明之前，眾多民主黨人已經紛紛譴責甘迺迪。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)主席哈里森(Jaime Harrison)在推特發文譴責甘迺迪的發言。

哈里森在推文中表示，甘迺迪的發言不代表民主黨的觀點。哈里森指出，甘迺迪的發言內容讓人感到非常不安，「我希望表明的是，這些論述絕不代表民主黨的看法」。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)也在推特發文批評甘迺迪指出：「很難想像有任何一個做兒子的人，可以比甘迺迪更能讓他的父親蒙羞。」

遭到輿論圍剿之後，甘迺迪則說，紐約郵報報導內容有誤，「我並不相信，也從來沒有暗示說病毒有刻意的族裔影響」。