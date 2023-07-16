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秦剛已「神隱」三周 學者：再不現身 顯示問題可能不輕

通俄陰影未消 川普又捲「通中門」？智庫主管被控當中共代理人

編譯潘勛／綜合16日電
圖為前總統川普。(Getty Images)
圖為前總統川普。(Getty Images)

2016年川普當選總統是否牽涉外國利益，「通俄門」陰影未消，現在「通中門」又起；司法部10日公布馬里蘭州智庫負責人拉夫特(Gal Luft) 的起訴書，指拉夫特與中國石油公司代表何志平「招募前政府高官」，即便川普還沒當選，就把他安插進川普核心圈。

華盛頓郵報報導，司法部去年11月已起訴拉夫特，控告的罪名有走私軍火、口供不實、充當外國代理人但未登記。

起訴書並未點名該中企高幹，僅用「CC-1」為代號，也未明指該前聯邦政府高級官員身分，僅稱為「一號人物」(Individual-1)，但依據背景可知兩人分別是何志平(Patrick Ho)以及前中央情報局長伍爾西(James Woolsey)。

據起訴書描述，中方嫌疑人曾任香港民政事務局局長，且曾於2017年11月在美被捕，兩件事均指向何志平；何志平後來因無關的罪名被定罪，且2020年已坐監刑滿後被遞解到香港。

被通緝中的拉夫特上周在一支影片中指出，他遭到起訴，指控他的人便是前局長伍爾西；伍爾西1990年代曾任柯林頓政府的中情局長。

起訴書列出，「一號人物」約在2016年9月12日加入川普競選陣營，時間點直指伍爾西。起訴書指出，拉夫特與「一號人物」透過一家智庫維持關係，這一點也點出伍爾西；另外，「一號人物」公開出現在報紙新聞報導，種種描述都與伍爾西直接吻合。

何志平的律師對司法部起訴書不予置評。華郵透過伍爾西的智庫及合夥人，多次想接觸「一號人物」，但伍爾西迄今仍未發言。起訴書並未指控CC-1，或是「一號人物」，涉及任何不法行為，僅只CC-1涉嫌走私武器，但沒提到「一號人物」。

拉夫特2月在塞浦路斯被捕，但交保後棄保潛逃，仍未歸案，多次聯繫也無回應。但他在起訴書公布前便放話，否認自己有任何不法行為。他最近宣稱擁有證據可指出拜登家人涉及不法；共和黨點名拉夫特是他們「失蹤之中」的吹哨人，但毫無證據便主張拉夫特遭司法部鎖定。司法部的起訴書很清楚，是多年偵辦下來的成果，內容並未提到拜登家人被指控情事。

司法部 川普 拜登

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