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川普曾認敗選？檢察官傳喚庫許納等人

編譯陳韻涵／綜合15日電
前總統川普的女婿庫許納。(路透)
前總統川普的女婿庫許納。(路透)

四名消息人士透露，負責調查前總統川普是否意圖推翻2020年大選結果的聯邦檢察官，最近幾周連續傳喚多名證人出庭，其中包括川普的女婿庫許納(Jared Kushner)，這些證人被檢察官問道，川普在2020年選後幾天，是否私下坦承敗選。

紐約時報報導，檢察官詢問證人此問題，意在證明川普是否利用職權貪腐，換言之，川普明知是謊言卻執意為之，這也會成為此案是否起訴的關鍵。

庫許納6月出席華盛頓聯邦法院的大陪審團作證，表示川普真的認為選舉結果被偷走。

庫許納接受徵詢，顯示特別檢察官史密斯(Jack Smith)領導的聯邦調查持續針對川普核心圈人士抽絲剝繭，希望找到能夠起訴川普憑空鼓吹選舉舞弊，阻止或延後國會認證拜登贏得選舉人票選結果的證據。

其他出席作證的人，包括白宮前通訊主任葛里芬(Alyssa Farah Griffin)；葛里芬今年春季告訴檢察官，川普曾在選舉結果出爐後問她：「你相信我輸給拜登嗎？」

葛里芬告訴眾院委員會說，「在那時候，我便明白他輸了。」

證人也被問到川普在選舉日前的夏季與人交談的內容，甚至追溯到2020年春季、新冠肺炎疫情爆發前。

如果檢察官決定就此案中指控川普，那麼川普的意圖對檢察官而言就很重要，但不清楚檢察官考慮提出哪些指控。

民主黨控制的眾院特別委員會去年向司法部提出可能的罪名，包括煽動叛亂、密謀詐欺、阻礙國會行動等。

檢察官並不需要被告說明「我明白我違法」的實質證據，但若有證據佐證被告缺乏法律或實質基礎，執意宣稱便能提出指控。

曾任聯邦檢察官的「柯蘿偉與莫林」(Crowell & Moring International)政治公關公司合夥人澤連科(Daniel Zelenko)表示，若能引述被告自己的說詞，可幫助檢察官說服陪審團被告有罪。

庫利(Cooley)律師事務所合夥人高德斯坦(Andrew Goldstein)表示，檢方取得川普的證詞是成立案件的潛在關鍵。 

曾領導調查川普通俄門的檢察官高德斯坦說：「如果司法部也有這樣的證據，可向大眾說明為何有必要追究此案。」

川普 檢察官 庫許納

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