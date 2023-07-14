1個80歲、1個77歲 誰更健康？數據顯示拜登可能比川普長壽

2024年總統大選可能再度上演現年80歲的拜登(左)與77歲的川普(右)對決戲碼，兩人是否挺得過激烈的選戰和未來四年的政務，令選民高度關注。(路透)

2024年總統大選可能再度上演拜登 與川普 對決的戲碼，然而拜登今年80歲，川普77歲，兩人是否挺得過激烈的選戰和未來四年的政務，令全國選民高度關注他們的健康狀況。

早前拜登被發現需要使用呼吸機來治療睡眠呼吸暫停，還透露要服用處方藥來治療過敏、高膽固醇及胃酸逆流等毛病。

華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(ABC News)稍早發布的民調，只有32%的選民認為拜登具備擔任總統所需的頭腦敏銳度，而川普則獲54%認同。

拜登行動遲緩，但常在一些場合小步跑，其實是欲蓋彌彰；相反川普行動敏捷，說話聲如洪鐘。

因此在不少人印象裡，這兩人同被戲稱為「超級老人」，但川普精神與身體機能似乎略勝一籌。然而國際活躍老齡化委員會(International Council on Active Aging)的報告認為，拜登在活著完成第二個總統任期的機率是95%，川普則只為90%；換言之，拜登可以比川普活得更久。

從現有的醫學 訊息及公開紀錄深入了解拜登從副總統時期到總統任內公開的健康狀況，他在同齡人中有「近乎完美的健康狀況」。

在2019、2021及 2023的年度健康報告裡，說明拜登患有同齡人常見的疾病，包括心房顫動、脊柱關節炎及腳部輕度神經損傷。其中2023年報告指他就任總統以來，健康幾乎沒有變化，即使他2022年曾兩次感染新冠病毒，但之後再沒有生病。

相較之下，民眾對川普的健康史知之甚少，他一直迴避透露自己健康狀況的具體細節。

2015年12月，他的私人醫生哈伯恩斯坦(Harold N. Bornstein)表示，川普如果當選，將成為歷來最健康的當選總統，雖然體重236磅，但血糖和膽固醇水平正常。

拜登每天早上會與物理治療師一起鍛煉，川普大部分是打高爾夫球，但他從一個洞到下一個洞都是坐高爾夫球車而非步行。

無論如何，若拜登與川普對決，年齡都是迴避不了的問題。