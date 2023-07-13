我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

不怕傷選情 川普接連「得罪」愛阿華州保守派

記者顏伶如／綜合報導
愛阿華州長雷諾茲。(美聯社)
愛阿華州長雷諾茲。(美聯社)

對於再度問鼎總統選舉的川普來說，在共和黨初選行程率先登場的愛阿華州意義重大；然而，川普最近卻在愛州得罪不少人。

共和黨籍愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)在州內擁有高支持度，去年連任選舉獲得壓倒性勝利，但川普卻毫不留情發言批判。川普競選團隊則通知在愛州具有龐大政治影響力的福音教領袖帕拉特斯(Bob Vander Plaats)說，川普不會參加本周在第摩因(Des Moines)的總統參選人活動。

川普在共和黨初選的首要對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)競選團隊11日在電郵中形容，川普陣營接連讓雷諾茲、帕拉特斯難堪，無疑「怠慢愛阿華州的保守派人士」。

川普言行雖然流露著不顧傳統政治陷阱的霸氣，但卻同時面臨多項刑事起訴與官司，對手們則虎視眈眈，就等選民對川普譁眾取寵手段感到疲乏之時伺機行動。

預訂14日在第摩因舉行的共和黨總統參選人活動是由保守派基督教團體「家庭領袖」(Family Leader)董事會成員波恩德(Steve Boender)主辦。波恩德說：「從川普的個性看來，我覺得彷彿認為愛阿華州是由他所掌控，實際情況並非如此。」

尚未宣布2024年支持人選的波恩德說：「川普的負能量造成了某些傷害。」

川普不出席「家庭領袖」舉辦的活動，其實並不令人意外，因為他向來避免與其他參選人同台，以免降低身分，變成跟支持度遠遠落後的參選人同一等級。

另外，福音教領袖帕拉特斯先前已經公開表態說，共和黨應該把川普拋在腦後，帕拉特斯還前往佛州塔拉哈西(Tallahassee)，在州長官邸與德桑提斯共進午餐。

帕拉特斯說：「川普或許覺得如果參加活動，我卻不為他背書，會讓他看起來很無能。」但他表示，川普缺席等於失去了與2000名觀眾對話的機會，「其中有許多人到現在都還非常喜歡他」。

共和黨總統提名戰初選第一仗將在愛阿華州舉行，但川普卻連續開罪該州高人氣州長雷諾茲...
共和黨總統提名戰初選第一仗將在愛阿華州舉行，但川普卻連續開罪該州高人氣州長雷諾茲，以及福音派基督教領袖帕拉特斯。(美聯社)

川普 共和黨 愛阿華州

上一則

年輕選民支持度銳減 拜登再戰川普 恐面臨挑戰

下一則

收藏最多迪士尼產品的鐵粉 要拍賣1500件收藏 50元起跳

延伸閱讀

女作家誹謗案 司法部立場大改變：不再主張川普享有豁免權

女作家誹謗案 司法部立場大改變：不再主張川普享有豁免權
查川普密件案 4個月燒900萬…193萬花在保護特別檢察官

查川普密件案 4個月燒900萬…193萬花在保護特別檢察官
選情慘？3州民調輸川普 德桑提斯：媒體不希望我贏

選情慘？3州民調輸川普 德桑提斯：媒體不希望我贏
循川普貼文來…男持槍趨近歐巴馬住家 「找好角度開槍」

循川普貼文來…男持槍趨近歐巴馬住家 「找好角度開槍」

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

2023-07-10 10:42
美國聯合航空一架由德州休士頓飛往荷蘭阿姆斯特丹的客機，在起飛後僅2小時便改降芝加哥歐海爾國際機場，原因是1名商務艙乘客點不到想吃的飛機餐而大鬧機艙。(路透)

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

2023-07-11 02:08
地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

2023-07-06 21:59
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

2023-07-05 08:07

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群