不怕傷選情 川普接連「得罪」愛阿華州保守派

愛阿華州長雷諾茲。(美聯社)

對於再度問鼎總統選舉的川普 來說，在共和黨 初選行程率先登場的愛阿華州 意義重大；然而，川普最近卻在愛州得罪不少人。

共和黨籍愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)在州內擁有高支持度，去年連任選舉獲得壓倒性勝利，但川普卻毫不留情發言批判。川普競選團隊則通知在愛州具有龐大政治影響力的福音教領袖帕拉特斯(Bob Vander Plaats)說，川普不會參加本周在第摩因(Des Moines)的總統參選人活動。

川普在共和黨初選的首要對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)競選團隊11日在電郵中形容，川普陣營接連讓雷諾茲、帕拉特斯難堪，無疑「怠慢愛阿華州的保守派人士」。

川普言行雖然流露著不顧傳統政治陷阱的霸氣，但卻同時面臨多項刑事起訴與官司，對手們則虎視眈眈，就等選民對川普譁眾取寵手段感到疲乏之時伺機行動。

預訂14日在第摩因舉行的共和黨總統參選人活動是由保守派基督教團體「家庭領袖」(Family Leader)董事會成員波恩德(Steve Boender)主辦。波恩德說：「從川普的個性看來，我覺得彷彿認為愛阿華州是由他所掌控，實際情況並非如此。」

尚未宣布2024年支持人選的波恩德說：「川普的負能量造成了某些傷害。」

川普不出席「家庭領袖」舉辦的活動，其實並不令人意外，因為他向來避免與其他參選人同台，以免降低身分，變成跟支持度遠遠落後的參選人同一等級。

另外，福音教領袖帕拉特斯先前已經公開表態說，共和黨應該把川普拋在腦後，帕拉特斯還前往佛州塔拉哈西(Tallahassee)，在州長官邸與德桑提斯共進午餐。