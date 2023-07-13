年輕選民支持度銳減 拜登再戰川普 恐面臨挑戰

最新民調顯示，年輕選民對拜登總統的支持銳減。圖為拜登2月間在費城出席民主黨全國委員會冬季會議時，受到幾名年輕支持者歡呼。(美聯社)

2020年，拜登 總統借助年輕選民的支持，在選舉人票中險勝，但許多年輕選民對於拜登第一任期的表現並不滿意，這將是拜登2024年再戰前總統川普 的一大挑戰。

國家廣播公司(NBC)報導，拜登逐漸失去年輕國民的支持，而川普則廣受Z世代、千禧世代選民歡迎。

拜登能否利用年輕人的憤怒，再次將他推上勝利之巔，抑或年輕人會待在家裡不投票，讓川普輕鬆勝選呢？

專精年輕選民態度的哈佛大學甘迺迪學院政治研究所(Institute of Politics at Harvard University's Kennedy School)的民主黨 民意調查專家沃爾普(John Della Volpe)表示，「前述問題的答案，將決定2024年大選結果。」

沃爾普近期在部落格中表示，30歲以下的選民曾是溫和派民主黨人勝選的關鍵，如今卻愈來愈無法代表民主黨，反而偏向獨立選民。

對民主黨更慘的是，愈來愈少年輕選民認為政治是「創造改變的有意義方式」，而這是觀察年輕人投票率的指標。

沃爾普寫道：「年輕選民在2018年、2020年和2022年出現歷史性的表現，而今這些曾讓我充滿信心的跡象都閃爍著(警示)紅燈。」

2020年NBC出口民調顯示，拜登贏得60%的30歲以下選民支持，大勝川普(36%)。同比2016年，年輕選民的投票率飆升，助拜登在三個搖擺州以4萬5000票的優勢贏得選舉人團的青睞。

不過，NBC上月16日至20日進行民調結果顯示，拜登在35歲以下登記選民中的全國支持率為51%，44%受訪者表示反對，其中年輕選民對拜登的支持銳減，僅9%的人強烈認同拜登的政績，28%的人強烈反對，16%的人有點反對。

拜登連任選戰發言人蒙諾茲(Kevin Munoz)表示，「受到極端的讓美國再度偉大(MAGA)議程影響，年輕人對此次選舉中的核心問題非常敏感，這些議題削減企業成本，卻未協助背負學貸的學生，剝奪年輕人的基本權利，且無法保護年輕人遭受槍枝暴力和氣候變遷等迫切威脅與侵害。」

蒙諾茲說：「拜登總統和賀錦麗副總統正為年輕人應得的未來努力，就像民主黨在2020年、2022年所做的一樣，作為2024年勝選聯盟計畫的一環，我們將與年輕人會合，並將他們的精神化為行動。」

拜登競選團隊計畫採取與川普截然不同的對策，招募更年輕、更受Z世代和千禧世代歡迎的代理人，包括27歲的田納西州眾議員瓊斯(Justin Jones，民主黨)，他因為支持限槍而遭共和黨驅逐，以及26歲的佛羅里達州聯邦眾議員佛洛斯特(Maxwell Frost，民主黨)，他是國會最年輕的眾議員。