女作家誹謗案 司法部立場大改變：不再主張川普享有豁免權

司法部11日改變立場，不再主張前總統川普(右)在專欄作家卡洛爾(左)指控他誹謗案中享有豁免權。(Getty Images)

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控前總統川普 誹謗一案，司法部 11日改變先前立場，在發表聲明中表示不再主張川普享有豁免權；司法部改絃更張意謂著川普必須面對誹謗官司的後果。

卡洛爾指控1996年在百貨公司試衣間遭到當時的房地產大亨川普性侵 ，紐約聯邦地區法院陪審團今年5月裁定川普須賠償卡洛爾500萬元。川普已經透過辯護律師團提出上訴。卡洛爾的性侵指控事發時間並不在川普總統任內，因此並不涉及豁免問題。

另外，卡洛爾認為個人名譽遭到川普否認性侵指控的公開發言嚴重破壞，因此還對川普加告誹謗，不過訴訟迄今仍未開庭。川普是在總統任內對卡洛爾發表貶抑評論。

對於川普被卡洛爾控告誹謗，司法部先前的立場是，根據威斯特福法(Westfall Act)規定，川普否認卡洛爾指控的發言與總統職責有關，因此享有豁免權。

司法部在聲明中說，川普與卡洛爾經過長達數個月的訴訟角力，當初司法部的立場如今是否妥當值得商榷。卡洛爾對川普提告誹謗的訴訟案，在紐約法院、華府法院之間來來回回，沒有明確跡象可以看得出將如何收場。

聲明中表示，並無證據足以證明川普否認卡洛爾性侵指控時的發言是基於總統職權、目的在於服務美國政府。

2019年6月，卡洛爾具名指控1990年代曾遭川普性侵。卡洛爾向法院指出，當時川普發給媒體的否認聲明、在白宮南草坪發表的公開談話以及後來在白宮接受「國會山莊報」(The Hill)訪問時，內容都對卡洛爾名聲造成傷害。

紐約聯邦地區法院陪審團裁定川普必須賠償卡洛爾之後，隔天川普出席美國有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會時又否認指控，談話內容被納入訴狀。