我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

女作家誹謗案 司法部立場大改變：不再主張川普享有豁免權

記者顏伶如／綜合報導
司法部11日改變立場，不再主張前總統川普(右)在專欄作家卡洛爾(左)指控他誹謗案中享有豁免權。(Getty Images)
司法部11日改變立場，不再主張前總統川普(右)在專欄作家卡洛爾(左)指控他誹謗案中享有豁免權。(Getty Images)

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控前總統川普誹謗一案，司法部11日改變先前立場，在發表聲明中表示不再主張川普享有豁免權；司法部改絃更張意謂著川普必須面對誹謗官司的後果。

卡洛爾指控1996年在百貨公司試衣間遭到當時的房地產大亨川普性侵，紐約聯邦地區法院陪審團今年5月裁定川普須賠償卡洛爾500萬元。川普已經透過辯護律師團提出上訴。卡洛爾的性侵指控事發時間並不在川普總統任內，因此並不涉及豁免問題。

另外，卡洛爾認為個人名譽遭到川普否認性侵指控的公開發言嚴重破壞，因此還對川普加告誹謗，不過訴訟迄今仍未開庭。川普是在總統任內對卡洛爾發表貶抑評論。

對於川普被卡洛爾控告誹謗，司法部先前的立場是，根據威斯特福法(Westfall Act)規定，川普否認卡洛爾指控的發言與總統職責有關，因此享有豁免權。

司法部在聲明中說，川普與卡洛爾經過長達數個月的訴訟角力，當初司法部的立場如今是否妥當值得商榷。卡洛爾對川普提告誹謗的訴訟案，在紐約法院、華府法院之間來來回回，沒有明確跡象可以看得出將如何收場。

聲明中表示，並無證據足以證明川普否認卡洛爾性侵指控時的發言是基於總統職權、目的在於服務美國政府。

2019年6月，卡洛爾具名指控1990年代曾遭川普性侵。卡洛爾向法院指出，當時川普發給媒體的否認聲明、在白宮南草坪發表的公開談話以及後來在白宮接受「國會山莊報」(The Hill)訪問時，內容都對卡洛爾名聲造成傷害。

紐約聯邦地區法院陪審團裁定川普必須賠償卡洛爾之後，隔天川普出席美國有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會時又否認指控，談話內容被納入訴狀。

川普 性侵 司法部

上一則

加州男遭警察攔檢 被重摔癱瘓 獲2000萬元賠償創紀錄

延伸閱讀

查川普密件案 4個月燒900萬…193萬花在保護特別檢察官

查川普密件案 4個月燒900萬…193萬花在保護特別檢察官
選情慘？3州民調輸川普 德桑提斯：媒體不希望我贏

選情慘？3州民調輸川普 德桑提斯：媒體不希望我贏
初選灘頭堡3州民調慘輸川普 德桑提斯：媒體不希望我贏

初選灘頭堡3州民調慘輸川普 德桑提斯：媒體不希望我贏
循川普貼文來…男持槍趨近歐巴馬住家 「找好角度開槍」

循川普貼文來…男持槍趨近歐巴馬住家 「找好角度開槍」

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

2023-07-10 10:42
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

2023-07-05 08:07
地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

2023-07-06 21:59
美國聯合航空一架由德州休士頓飛往荷蘭阿姆斯特丹的客機，在起飛後僅2小時便改降芝加哥歐海爾國際機場，原因是1名商務艙乘客點不到想吃的飛機餐而大鬧機艙。(路透)

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

2023-07-11 02:08

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記